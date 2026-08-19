Казанские чиновники хотят «забрать» у собственников домов экономные крышные котельные

Позволяющее экономить до 150% на оплате отопления, но пришедшее в ветхое состояние оборудование могут включить в программу капремонта

По пути Москвы хотят пойти казанские коммунальщики в решении проблемы крышных котельных, которыми оборудованы многие построенные четверть века назад многоквартирные дома, и просят депутатов оказать им в этом содействие. Об этом сообщил сегодня на IX сессии Казгордумы замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Отвечая на вопрос депутата Виталия Белоусова, он отметил, что собственники таких домов сегодня не несут расходов на капремонт этого оборудования, но и вывести его из состава общего имущества отказываются. При этом они платят за отопление в 2,5 раза меньше, че другие горожане за централизованное отопление.

— Мы сегодня изучили опыт города Москвы, где тоже значительное количество объектов отапливается использованием крышных котельных, большое количество домов, — сказал Гиниятуллин. — Там включают эти объекты в программу капитального ремонта жилья, выделяя деньги на их восстановление, и в дальнейшем переводят их на обслуживание специализированным организациям. Мы сегодня тоже над этим думаем. Считаю, было бы правильно ремонтировать, модернизировать эти объекты и потом уже дальше их обслуживать.

Но поскольку сегодня крышные котельные не разрешается включать в программу капремонта и в отличие от Москвы для Казани исключение пока не делается, Гиниятуллин намерен просить депутатов инициировать соответствующее обращение к правительству Российской Федерации и руководству Минстроя России.

На сегодня в Казани, по данным исполкома, имеется 21 крышная котельная.

Инна Серова