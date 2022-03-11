Хакеры из США начали взламывать компьютеры в Китае для атак на Россию

Американские хакеры захватывают компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, а также на Украину и Белоруссию. Как сообщил сообщил китайский госцентр реагирования на ЧС в интернете, многочисленные хакерские атаки из-за границы фиксируют с начала февраля

В 87% случаев целью атак была именно Россия, передает «РИА Новости». По данным ТАСС, также зафиксировано небольшое количество исходных адресов кибератак, которые приходятся на Германию, Нидерланды и другие страны.

Уточнятся, что только из штата Нью-Йорк зафиксировано более 10 атак. Интенсивность трафика в пиковом значении составляет около 36 гигабит в секунду.



С начала военной операции на Украине хакеры проводят кибератаки на российские правительственные сайты и СМИ, в том числе и на интернет-газету «Реальное время». В Минцифры сообщили, что количество атак на государственные сервисы в Татарстане после начала военной спецоперации на Украине в среднем выросло в семь раз. С 17 по 23 февраля было зафиксировано 2,4 тысячи DDoS-атак на республиканские сервисы. С 24 февраля по 3 марта их количество увеличилось до 18,5 тысячи.