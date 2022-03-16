Москва о переговорах с Киевом: «Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения»

«Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина»

Переговоры России и Украины идут тяжело и медленно. Так обрисовал ситуацию глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

— Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру, — цитирует его ТАСС.

Он назвал главной задачей переговорной группы найти среди огромного количества сложных вопросов те, по которым можно найти согласие.

— Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом, — сказал Мединский.



Фото: t.me/vr_medinskiy

Цель переговоров точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции, отметил помощник президента РФ:

— Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется.



Украина предлагает шведский или австрийский вариант демилитаризации

По его словам, «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью. При этом заявление Киева об исключении пункта о денацификации Украины из повестки переговоров не вполне соответствует действительности, отметил Мединский.

— Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы, — заявил он.



Позже в Кремле ответили на вопрос о том, устроит ли их такой вариант демилитаризации.

— Этот вариант, который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Фото: kremlin.ru

На переговорах обсуждаются и санкции

Мединский отметил, что с Украиной обсуждаются и санкционные претензии:

— Безусловно, санкционные претензии России и Украины и вообще вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями, которая напоминает уже, конечно, никакие не санкции, а полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России, эта позиция является одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании, — сказал он.

Фото: посольство России в Белоруссии

Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей России и Украины фигурирует — но не раскрыл подробности.

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