Москва о переговорах с Киевом: «Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения»
«Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина»
Переговоры России и Украины идут тяжело и медленно. Так обрисовал ситуацию глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
— Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру, — цитирует его ТАСС.
Он назвал главной задачей переговорной группы найти среди огромного количества сложных вопросов те, по которым можно найти согласие.
— Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом, — сказал Мединский.
Цель переговоров точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции, отметил помощник президента РФ:
— Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется.
Украина предлагает шведский или австрийский вариант демилитаризации
По его словам, «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью. При этом заявление Киева об исключении пункта о денацификации Украины из повестки переговоров не вполне соответствует действительности, отметил Мединский.
— Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы, — заявил он.
Позже в Кремле ответили на вопрос о том, устроит ли их такой вариант демилитаризации.
— Этот вариант, который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На переговорах обсуждаются и санкции
Мединский отметил, что с Украиной обсуждаются и санкционные претензии:
— Безусловно, санкционные претензии России и Украины и вообще вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями, которая напоминает уже, конечно, никакие не санкции, а полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России, эта позиция является одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании, — сказал он.
Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей России и Украины фигурирует — но не раскрыл подробности.
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