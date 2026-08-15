Минобороны РФ заявило об уничтожении 1,3 тыс. БПЛА и 17 ракет «Фламинго» за сутки
Также сбиты семь управляемых авиационных бомб
За последние сутки российские военные сбили 1 328 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.
Также средства ПВО уничтожили семь управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Напомним, ночью режим «Ракетная опасность» объявляли в Татарстане и семи соседних регионах — Башкортостане, Чувашии, Удмуртии, а также в Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях.
Ракетной атаке подверглось промышленное предприятие в соседней с Татарстаном Самарской области.
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