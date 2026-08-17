«Мощнейшая подпитка»: в Казани на нацпроекты направили 76 млрд рублей за 6 лет

На эти средства в городе ввели в эксплуатацию 26 детсадов, 15 школ, Центр детской онкологии и многое другое

Фото: Динар Фатыхов

С 2019 по 2024 год на реализацию нацпроектов в Казани направили 75,6 млрд рублей. На эти средства в городе ввели в эксплуатацию 26 детсадов, 15 школ и еще 5 дополнительных корпусов на 5 тыс. мест, 12 гериатрических кабинетов, Центр детской онкологии, ремонтировали дороги, благоустраивали парки и так далее. В этом году на реализацию нацпроектов власти столицы Татарстана направят 5 млрд рублей. Куда уйдут деньги — в материале «Реального времени».

За шесть лет на реализацию нацпроектов в Казани направили 75,6 млрд рублей

С 2019 по 2024 год на реализацию нацпроектов в Казани направили 75,6 млрд рублей. На эти средства в городе ввели в эксплуатацию 26 детсадов на 10,8 тыс. мест, 15 школ на 19,3 тыс. мест и еще 5 дополнительных корпусов на 5 тыс. мест, 12 гериатрических кабинетов, а также Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил замруководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

Кроме того, в городе открыли поликлинику в ЖК «Салават купере», филиал детской городской больницы №6 в Дербышках, музыкальную школу по ул. Баруди и капитально отремонтированы пять поликлиник.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается дорожной инфраструктуры, то в городе за шесть лет отремонтировали 110 участков дорог протяженностью 130 км, открыли Вознесенский тракт, дублер Горьковского шоссе. По линии общественной и транспортной инфраструктуры реконструировали биологические очистные сооружения (сокр. БОСК), провели рекультивацию Самосыровского кладбища, благоустроили 23 парка и сквера и закупили 127 автобусов «НЕФАЗ» на газомоторном топливе.



— С 2025 года действует обновленный цикл реализации нацпроектов, рассчитанный до 2030 года, — напомнил замруководителя исполкома.

В приоритете 7 направлений:

Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Реализация потенциала каждого человека, воспитание патриотической и социально ответственной личности. Комфортная и безопасная среда для жизни. Экологическое благополучие. Устойчивая и динамичная экономика. Технологическое лидерство. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления.

На реализацию нацпроектов в 2026 году в Казани направят 5 млрд рублей

Что касается работ на 2026-й, то в этом году на нацпроекты направят 5 млрд рублей: 2,9 млрд — из госбюджета и 2,1 млрд — из бюджета республики.

Так, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городе реализуют регпроект «Региональная и местная дорожная сеть», на реализацию которого направят 1 млрд рублей. На эти деньги отремонтируют 14 участков дорог по ул. Рахлина, Баруди, Лининградской, Максимова, Минской и другим. На сегодняшний день готовность объектов — 95%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», а именно регпроекта «Вода России», проведут рекультивацию иловых полей на 603,9 млн рублей. Готовность — 95%.

— После завершения рекультивации иловых полей более 140 га освобожденной территории в черте города станут пригодными для использования, а самое главное будет ликвидирован риск загрязнения Волги, — подчеркнул Шакиров.

На нацпроект «Семья» выделили 182,9 млн рублей. Деньги уйдут на капремонт библиотеки-филиала №25 по ул. Побежимова, ремонт ТЮЗа и закупку оборудования для 7 учреждений культуры, а в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», на который заложено 203,5 млн рублей, капитально отремонтируют школу №89 и в целом оснастят оборудованием (компьютерами, интерактивными досками, наборами для проведения опытов и экспериментов и прочими необходимыми для обучения товарами) 35 школ города.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще 354,4 млн рублей направят на реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», а именно на благоустройство Бульвара «Ярдэм» (готовность 82%), смотровую площадку в ЦПКиО им. Горького (выполнено 80%), сквер «Тебриз» (выполнено 75%) и входной группы в Ленинский сад (готовность 77%).

Кроме того, в планах оснастить всеми необходимыми медикаментами и оборудованием Республиканский клинический онкодиспансер, Межрегиональный клинико-диагностический центр и Республиканскую клиническую больницу для помощи в борьбе с раком, а для оптимального восстановления здоровья и реабилитации пациентов аналогичными предметами оснастят больницы №12, 10, 21 и 2.

Казанские предприятия могут получить льготный кредит на реализацию нацпроекта по повышению производительности труда

Отдельно Шакиров обратил внимание на итоги реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Казанские предприятия участвуют в реализации регпроекта «Производительность труда», получая бесплатную экспертную помощь, внедряя самые передовые технологии бережливого производства и получая возможность обучать сотрудников.

Мероприятия по повышению производительности труда проводит региональный центр «Компетенция Республики Татарстан».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Заключив соответствующее соглашение, предприятия могут получить льготное кредитование на реализацию нацпроекта по повышению производительности труда. В текущим году пока 8 местных предприятий заключили соглашения с Минпромторгом республики, заявки трех предприятий на рассмотрении и еще 10 готовят оформление заявок. По итогам года мы планируем достичь планки в 30 предприятий-участников проекта, — резюмировал спикер.

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя данное выступление, назвал достигнутые в рамках реализации нацпроектов результаты «мощнейшим обновлением инфраструктуры».

— Цифры более чем внушительные. Почти 76 млрд рублей — это мощнейшая подпитка для развития Казани, — обратил внимание он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для справки: в целом в Татарстане с начала 2026-го на реализацию нацпроектов направили 20,6 млрд рублей, или 38% от годовых назначений (данные на 15 июля 2026-го, — прим. ред.). Больше всего средств направили на реализацию нацпроекта «Семья» (8,4 млрд рублей, или 47% от годовых назначений). Следом по сумме идут «Молодежь и дети» (4,2 млрд, 55%), «Инфраструктура для жизни» (3,8 млрд, 19%) и «Беспилотные авиасистемы» (2 млрд, 100%).

В 2026 году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 53,8 млрд рублей, из них: 28,8 млрд рублей — за счет средств федерального бюджета и 25 млрд рублей — за счет средств бюджета республики.