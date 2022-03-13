США пригрозили Китаю последствиями за помощь России на фоне западных санкций

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом предупредил Китай о последствиях за помощь России на фоне санкций Запада. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Салливана, власти США внимательно следят за тем, насколько Китай оказывает материальную и экономическую поддержку России. Они объявили Пекину, что не потерпят и не допустят, чтобы какое-либо государство пыталось компенсировать РФ ее потери в экономике. Это повлечет за собой последствия для Китая.

Однако на вопрос, будут ли введены рестрикции в отношении КНР в случае помощи России, Салливан отвечать не стал.

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Сегодня министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что часть резервов РФ находится в юанях. Из-за этого Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к средствам.





Дарья Акимова