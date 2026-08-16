Источник: Украина использовала британские БПЛА для ударов по России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times

Украина впервые использовала британские БПЛА для ударов вглубь территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

По данным издания, использовались реактивные аппараты Nyan производства компании Callen-Lenz из графства Уилтшир. В том числе при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле.

Ранее Украина наносила удары вглубь России с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако это не помогло изменить ход конфликта, отмечают эксперты.

Напомним, прошедшей ночью российские ПВО и РЭБ отразили атаку 822 вражеских беспилотников.

Зульфат Шафигуллин