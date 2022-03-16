Минниханов: КАМАЗу грозят сокращение производства на 40% и отправка в простой до 15 тысяч сотрудников

«Просили бы оказать федеральную поддержку на решение этой задачи»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на совещании, посвященном вопросам социально-экономической поддержки регионов России. Он рассказал президенту страны Владимиру Путину о ситуации в республике, уделив особое внимание КАМАЗу и строительной отрасли.

«До решения вопроса с поставками комплектующих»

Президент Татарстана сообщил Путину, что в нынешних экономических условиях больше всего пострадает ряд машиностроительных предприятий. В их числе и известный всем КАМАЗ.

— По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%. И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих, — рассказал Минниханов о проблемах челнинского предприятия на фоне западных санкций, вводимых из-за специальной военной операции России на Украине.

Подобным развитием событий руководство Татарстана обеспокоено. В связи с этим Минниханов обратился к Путину с просьбой о поддержке.

— Просили бы оказать федеральную поддержку на решение этой задачи, — сказал президент Татарстана.

Фото: Дмитрий Резнов

«Необходимо обеспечить закупку стройматериалов по текущим ценам»

Еще один вопрос, волнующий Татарстан, — строительная отрасль. Ей Минниханов на совещании с Путиным уделил особое внимание.

Он рассказал, что на сегодняшний день в Татарстане наблюдается рост стоимости строительных материалов. В связи с этим он предложил федеральному центру ряд мер, чтобы поддержать отрасль.

— Сегодня наблюдается рост цен на строительные материалы. В этой связи необходимо обеспечить закупку стройматериалов по текущим ценам. Просим предусмотреть возможность авансирования заключенных контрактов до 80%. Эти деньги должны быть «крашеные», мы умеем с ними работать. Я считаю, что это будет очень серьезная поддержка. Для эффективного использования аванса предлагаем пересмотреть требование о необходимости банковских гарантий по госконтрактам. Также просили бы правительство страны организовать централизованные закупки стройматериалов по госконтрактам по аналогии с закупкой минеральных удобрений, — заявил Минниханов.

Президент Татарстана указал, что для реализации крупных строительных и дорожных работ необходимо увеличить финансовую поддержку производителей спецтехники на их технологическую модернизацию.

— Это позволит отечественным компаниям конкурировать с мировыми брендами и нарастить технологический суверенитет. Также предлагаем субсидировать строительным, дорожным и коммунальным организациям часть затрат на оплату первоначального взноса по лизингу отечественной спецтехники, а возможно, выделять эту технику без первоначального взноса, — объяснил Минниханов.

«Основная задача — не допустить снижения темпов строительства»

Рассказал Минниханов Путину и о рекордном объеме введенного в 2021 году жилья в республике — «Татарстан также впервые преодолел рубеж в 3 млн кв. м». По словам президента РТ, ключевая задача на 2022 год — сохранение набранных темпов строительства жилья и обеспечение стабильного спроса на него.

— В условиях увеличения ключевой ставки Банка России и завершения действия льготной программы ипотечного кредитования существует риск снижения объемов продаж жилья на первичном рынке.

Вновь Минниханов заговорил о программе льготной ипотеки. Он по-прежнему просит федеральный центр не закрывать ее.



— Отмечу, что на долю льготной ипотеки в 2021 г. приходилось 67% от всех ипотечных кредитов. В связи с этим просим сохранить программу льготной ипотеки и расширить по некоторым позициям, — обратился к Путину Минниханов.

Он уведомил, что продолжается работа по ранее начатым проектам. Однако по новым проектам, к которым застройщики еще не приступили, кредитование приостановлено.

— В этой связи просим как можно быстрее принять решение о субсидировании процентной ставки по кредитам в рамках проектного финансирования застройщиков, — попросил Минниханов.

Президент Татарстана напомнил о решении правительства России об изменении условий начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Несмотря на это, регионам необходимо обеспечить контроль платежной дисциплины населения и юридических лиц.

— С целью сдерживания тарифов предлагаем рассмотреть возможность субсидирования ресурсоснабжающим организациям процентной ставки по кредитам на финансирование их инвестпрограмм, — заявил Минниханов

Фото: tatarstan.ru



Он обратил внимание, что мониторинг стоимости основных строительных материалов и делового климата в отрасли ведется ежедневно.

— Наши заказчики и проектировщики сконцентрированы на подборе аналогов оборудования и материалов, попавших в санкционные списки. Основная задача — не допустить снижения темпов строительства, — заключил Минниханов.



О том, что строительная отрасль нуждается в господдержке, обсуждалось ранее на бизнес-бранче «Реального времени». Все подробности — в материале интернет-газеты.