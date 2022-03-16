Следком России возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о ВС РФ

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

В частности, возбуждено дело в отношении блогера и предпринимательницы Вероники Белоцерковской, известной как Белоника. По данным следствия, в своем блоге в Instagram в марте 2022 года она сделала ряд записей c заведомо ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины. Белоцерковской грозит наказание — от 3 млн рублей штрафа до 10 лет колонии.

По имеющейся информации, женщина находится за пределами России. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Помимо этого, в Томской области на основании материалов регионального УФСБ РФ возбуждены уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО Северск и жителя Томска. Они разместили в одной из соцсетей и мессенджерах под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих и их действиях на территории Украины.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы.

Дарья Акимова