Песков: в начале спецоперации на Украине Путин поручил воздержаться от штурма городов, включая Киев

Сроки спецоперации не озвучиваются

В начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин дал Министерству обороны указание воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов Украины, включая Киев. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это связано с тем, что там размещены вооружения боевиков прямо в жилых кварталах.

— Боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства, — отметил он.

При этом сейчас Песков не исключил взятия под контроль населенных пунктов Украины.

— Вместе с тем Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации, — указал Песков.

Фото: kremlin.ru

Сроки окончания специальной операции России на Украине, по словам пресс-секретаря, не озвучиваются. Министр обороны России Сергей Шойгу недавно заявлял, что российская армия продолжит военную операцию «до достижения поставленных целей».

— Российские Вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме, — заявил Песков.

«Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии»

Высшие должностные лица США и ЕС подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины, заявил Песков. Цель — возложить на РФ ответственность за гибель мирных граждан.

— Мы считаем, что такая позиция является провокационной. Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из страны. В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ракетный обстрел в Донецке со стороны ВСУ, в результате которого погибло более 20 мирных граждан, является атакой на гражданское население, отметил Песков.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Россия не просила помощи у других стран

Меж тем Песков заявил, что Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине, с просьбами о содействии к другим странам не обращалась. Речь, вероятно, идет о Китае.

Информацию опровергли и в МИД КНР — там заявили, что сообщения о запросе России у Китая военной помощи для проведения специальной операции на Украине — дезинформация.



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