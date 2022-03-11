Минобороны РФ: Киев запретил мэрам городов контакты с российской стороной, несогласных расстреливают

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Министерстве обороны России представили новую информацию о ходе специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают.

Сегодня в 10 утра Россия открыла десять гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, в том числе по одному из каждого города в Россию и по одному через подконтрольные киевским властям территории на запад. Однако украинская сторона согласовала лишь два коридора — на киевском и мариупольском направлениях, заявив при этом дополнительно еще четыре гуманитарных коридора — из Изюма, Энергодара, Волновахи и на житомирском направлении. Москва в гуманных целях согласилась на них, подчеркнули в Минобороны РФ.

— К сожалению, по вине украинской стороны сорвана эвакуация из города Изюма в город Лозовая. Это тот маршрут и тот гуманитарный коридор, который сами киевские власти нам и предложили. Маршруты движения заминированы, участки дороги обстреливаются из стрелкового оружия и минометов подразделениями территориальной обороны Украины на подступах к городу Лозовая, — рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: function.mil.ru

Власти Украины не открыли ни одного гуманитарного коридора в Россию. Они заявляют, что желающих выехать в Россию нет.

Однако по данным Минобороны РФ, только за последние сутки 23 тысячи человек сообщили о желании эвакуироваться в Россию. Общее число таких мирных граждан достигло 2,6 миллиона. Они проживают почти в 2 тысячах населенных пунктов Украины, рассказали в Минобороны РФ.

В Харькове боевики территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института. На такой шаг они пошли, чтобы скрыть исследовательские работы по ядерной тематике, утверждают в Министерстве обороны РФ, пишет «РИА Новости».

— Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академической взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, — сообщил Мизинцев.

Также в Харькове боевики прячут тела мирных граждан, которых убили в карательной операции против тех, кто не поддержал киевский режим. Они скрывают их в подвале местной школы искусств.



Несмотря на проблемы в работе гуманитарных коридоров, за сутки без участия украинской стороны из опасных зон эвакуированы 34,5 тысячи человек, из которых 3,6 тысячи — дети. Всего с начала специальной военной операции с Украины вывезено свыше 223 тысячи мирных жителей, в том числе 50 тысяч детей.



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