Песков: российская и украинская делегации продолжают переговоры в видеоформате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская делегации продолжают переговоры. Они проходят в видеоформате. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, переговорный процесс продолжает возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. Также пресс-секретарь добавил, что Кремль пока воздержится от каких-либо детальных комментариев по поводу переговоров. Он добавил, что они являются продолжением первых трех встреч в Белоруссии.

Сегодня российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал о прошедших за последние дни переговорах российских и украинских представителей в видеоформате.

Фото: pixabay.com

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй — в Беловежской пуще Брестской области РБ 3 марта, 7 марта прошел третий.



Дарья Акимова