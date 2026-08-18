В Казани утвердили заочный приговор по уводу 860 тысяч тонн нефти на Украину

Верховный суд РТ отверг доводы защиты в закрытом режиме

Игорь Коломойский* в суде Киева. Фото: скриншот видео "Новости. Первый канал"

Законным и обоснованным признан сегодня заочный приговор по делу преступного ОПС бизнесменов с Украины, осужденных за хищение татарстанской нефти. Верховный суд Татарстана согласился и с квалификацией действий и наказанием для украинских олигархов Игоря Коломойского*, Геннадия Боголюбова, бывшего главы правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко и бизнесмена Александра Ярославского, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на этот приговор проходило в закрытом режиме — ввиду опасения о возможном разглашении коммерческих тайн потерпевшей стороны.

Напомним, в июне 2026-го Альметьевский суд признал доказанным обвинение в отношении украинских олигархов Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, бывшего главы правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко и бизнесмена Александра Ярославского и приговорил каждого заочно к 12 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества. По эпизоду присвоения в особо крупном размере от наказания «заочников» освободили в связи с истечением сроков давности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, приговором с осужденных солидарно взыскан ущерб в пользу потерпевшей госкомпании размере 334 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на дату погашения) и обращено взыскание на попавшие под арест активы на 20 млрд рублей.

Вступление заочного приговора в силу означает, что в ближайшее время в адрес приставов будут направлены исполнительные листы для возмещения ущерба.

Сами обвиняемые в судах двух инстанций не участвовали — все четверо заочно арестованы и объявлены в международный розыск, но добиться их выдачи при нынешней политической ситуации РФ не смогла. Интересы фигурантов на процессе представляли договорные адвокаты.

Причем в прениях сторона обвинения запрашивала для каждого из обвиняемых почти по 15 лет строгого режима со штрафами в 900 тысяч рублей.

предоставлено пресс-службой Альметьевского горсуда

По версии следствия, с которой согласились суды двух инстанций, с 4 декабря 2006-го по 19 октября 2007-го Коломойский*, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко, находясь за пределами Российской Федерации, создали ОПС. А далее совместно с лицами, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоили нефть, поставленную через компанию-посредника. Почти 860 тысяч тонн нефти на 439 млн долларов были отправлены трубопроводным транспортом через ряд посредников в резервуары нефтедобывающего завода «Укртатнафта» в Полтавской области Украины.

Претензии по этой сделке вылились в уголовное дело через 12 лет — в 2021-м озвучили и предварительные данные по ущербу в 4 млрд рублей. К моменту направления дела в суд размер похищенного силовики оценивали уже в 10,8 млрд рублей. Причем для обеспечения взыскания по гражданским искам сотрудники МВД Татарстана наложили арест на активы и акции АО «Петрус» — одного из лидеров рынка ПЭТ-упаковки в России, считая данную компанию аффилированной с заочно обвиняемыми. В списке арестованного имущества на 20,7 млрд рублей оказались нежилые помещения, строения и земельные участки в Санкт-Петербурге, городах Подмосковья, Рязанской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Брянской, Калужской, Нижегородской и Омской областей. Представители «Петруса» также участвовали в уголовном процессе.

После заочного ареста Боголюбова и Коломойского* Вахитовским судом Казани в ноябре 2022-го последнего задержали за преступления на родине. В 2023-м ему вменяли мошенничество и легализацию имущества на 13 млн долларов с его выводом за границу через подконтрольные банковские структуры. В 2024-м добавили организацию заказного убийства директора юркомпании, который отказался выполнять требования по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров. В суд Киева дело этого олигарха поступило в конце 2025 года и до приговора пока не дошло.

В России же он еще в 2023-м попал в список террористов и экстремистов — за финансовую поддержку неонацистских вооруженных формирований.