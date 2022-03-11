Путин одобрил идею передать оружие Донбассу и привлечь добровольцев на Украину

«Надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий»

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, выдержки из которого приводит пресс-служба Кремля. Министр обороны России Сергей Шойгу поднял три вопроса, касающиеся специальной военной операции. Первый касался привлечения добровольцев на Украину.

— К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей, — заявил Шойгу.

Путин идею одобрил и напомнил, что никто не скрывает направления западных наемников на Украину.

Фото: kremlin.ru

— Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, — отметил президент России.

«Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне — я готов»

Второй вопрос, который поднял Шойгу, — передача ДНР и ЛНР оружия и техники. Он отметил, что на Украину идут «абсолютно бесконтрольные» поставки вооружения.

— У нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы. Кроме этого, Владимир Владимирович, у нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, милиции, чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик, — отметил глава Минобороны.

Путин поддержал и это предложение:

— Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне — пожалуйста, я готов.

«Идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений»

Третий пункт — про усиление западных рубежей. Генштаб практически завершил разработку соответствующего плана, включая перемещение к границам боевых частей для защиты.

— Идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, они [Запад] размещают, причем это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает. Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена, — заметил Шойгу.



Это требует отдельного рассмотрения, отметил президент России. Он попросил Шойгу подготовить доклад, по итогам которого будет принято какое-то решение.

Фото: kremlin.ru

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