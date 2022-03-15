Песков назвал позитивным продолжение переговоров России и Украины

Фото: посольство России в Белоруссии

Делегации от России и Украины ведут работу, она сложная. Сам факт продолжения переговоров уже является позитивным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

Комментируя слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, Песков заявил, что пока не хочет давать прогнозов. «Ждем результатов, о которых можно информировать общественность», — передает «РИА Новости».

Формат возможных соглашений между РФ и Украиной — предмет переговоров делегаций двух стран, этот вопрос, как и тему подключения к процессу других государств в качестве гарантов, пока рано обсуждать публично.

Представитель Кремля также заявил, что новые переговоры с Западом по гарантиям безопасности были бы востребованы, но ситуация кардинально поменялась, поэтому и проводить их в прежнем виде вряд ли возможно.

Сегодня Арестович допустил, что мирное соглашение между сторонами может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самый поздний срок — май.



Татьяна Леухина