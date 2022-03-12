Следком РФ возбудил дело из-за обстрела украинскими военными российского судна в Азовском море

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела из-за обстрела украинскими военными российского судна в акватории Азовского моря. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации следствия, было обстреляно гражданское грузовое судно «Сормовский 3064». В этот момент оно находилось на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края РФ и направлялось из порта Греции в порт Таганрога. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание. Экипажу удалось его локализовать, и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Фото: sledcom.ru

9 марта глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подготовки вооруженных формирований Украины к наступлению на Донбасс. Ранее Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа от 22 января 2022 года, который направлялся командующим Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.

Дарья Акимова