Кадыров под Киевом, Турция в стороне от санкций, Силуанов о пенсионерах и сумме замороженных резервов

Специальная военная операция России на Украине разворачивается восемнадцатый день. Запад продолжает штамповать новые антироссийские санкции, но далеко не все в мире готовы к ним присоединиться. От такого шага отказывается не только Китай, но и член НАТО — Турция, заявившая сегодня о своей нейтральной позиции. Вместе с тем продолжаются российско-украинские переговоры, появились некие рабочие группы, и не исключено, что уже вскоре они выйдут на уровень президентов двух государств. Во всяком случае разговоры об этом из разных источников сегодня обострились, как никогда ранее. Об этих и других важных событиях 13 марта — в материале «Реального времени».



Турция: «Мы считаем, что санкции не решат проблему»

Санкции, вводимые западными странами в ответ на проведение Россией спецоперации на Украине, проблему не решат, уверены в Турции. Страна не намерена присоединяться к ним.

— Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство, — обратил внимание министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Фото: pixabay.com

Кроме того Турция запросила у России поддержки — страна просит помочь в эвакуации своих граждан из Мариуполя. Накануне появились сообщения, что мечеть, в которой они укрываются, разбомбили, однако информация не подтвердилась.

— Я попросил [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова поддержать эвакуацию [турецких граждан из Мариуполя]. Россия спросила у нас, сколько в том регионе находится турок, мы с ними поделились нашей информацией. Сегодня мы планируем проделать большую работу в этом направлении, — цитирует Чавушоглу ТАСС.

«Встречу Путина и Зеленского исключать нельзя»

Позади уже три раунда российского-украинских переговоров. Продолжаются они, как сообщили накануне в Кремле, в видеоформате. Интересы Москвы по-прежнему представляется делегация по главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Однако не исключено, что переговоры выйдут на новый уровень и состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

— Встречу Путина и Зеленского исключать нельзя, но сначала нужно понять, что на ней обсуждать и что будет результатом, — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru (архив)

О готовности российского президента лично встретиться с Зеленским рассказал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Владимир Путин заявил, что «не против встречи» с президентом Украины во время разговора по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Чавушоглу также рассказал, что по некоторым вопросам позиции Москвы и Киева «сблизились». Сама же Турция предпочитает занимать нейтральную строну в этой ситуации, доверяя обеим сторонам.

К слову, на Украине Турцию, наряду с Израилем, считают одной из сторон, которая могла бы стать посредником в организации встречи Путина и Зеленского. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев ищет «место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения гарантий безопасности», пишет ТАСС.

Кадыров под Киевом

Имеющий опыт ведения реальных боевых действий глава Чечни Рамзан Кадыров не смог-таки усидеть дома и лично прибыл в зону проведения специальной военной операции на Украине. Судя по всему, он находится где-то под Киевом, в 7 километрах от города, пишет RT со ссылкой на телеканал «Грозный-ТВ».

В сети появилось видео, на котором Кадырову докладывают о происходящем на территории Донецкой народной республики, в том числе подробности наступления:

— Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники (сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), — прим. ред.) под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним.

Реакция Вашингтона на инцидент в Эрбиле

Минувшей ночью город Эрбиль на севере Ирака подвергся ракетному обстрелу. Согласно разным источникам, было выпущено от 12 до 15 баллистических ракет иранского производства. По данным СМИ, он велся с территории Ирана и его целью являлось консульство США в Эрбиле. Ракеты разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, само оно не пострадало.

Ответственность за случившее взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, является элитной частью ВС Ирана, — прим. ред.). Он объяснил, что целью был «стратегический центр заговоров сионистов».

После ночного инцидента газета The Washington Post сообщила, что американские власти могут заключить альтернативную сделку по Ирану без России. Например, рассматривается вариант заключения временного соглашения, которое бы заморозило некоторые виды деятельности по ядерной программе Ирана в обмен на ослабление санкций со стороны Вашингтона, пишет ТАСС. Еще один возможный вариант развития событий — «аналог Совместного всеобъемлющего плана действий» по иранской ядерной программе.

Около половины замороженных золотовалютных резервов ЦБ

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что введенные Западом санкции привели к тому, что примерно $300 миллиардов золотовалютных резервов Центрального банка оказались заморожены.

— Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 миллиардов, — уточнил Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте, юанях. Однако на Китай оказывается давление, чтобы тот ограничил доступ России к ним.

— Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются, — сказал Силуанов.

Фото: kremlin.ru

Однако несмотря на жесткие санкции, имеющиеся запасы капитала позволяют российским банкам продолжать свою работу, заверил министр финансов. Если потребуется, то государство окажет им помощь. Пока же все банковские расчеты внутри России выполняются в штатом режиме.

— Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях, — заявил Силуанов.

Не оставил он без внимания и российских пенсионеров, заверив, что государство будет мониторить цены в текущих экономических условиях

— Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду, — рассказал глава Минфина РФ.

«Реальное время» продолжает следить за специальной военной операцией России на Украине, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Всю важную и актуальную информацию можно найти в специальном сюжете интернет-газеты.