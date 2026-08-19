В сентябре в Казани могут начать отбор присяжных по делу Ринтика и Раджи из «Хади Такташ»

Сегодня суд соединил два убийства 90-х в одно производство

Радик Галиакберов по видеосвязи из «Полярной совы». Фото: Динар Фатыхов

Еще не набранная коллегия присяжных будет рассматривать доказательства вины и невиновности лидеров казанского ОПС «Хади Такташ» Радика Галиакберова и Рината Фархутдинова, также известных как Раджа и Ринтик. Такое решение сегодня на предварительном слушании принял Московский райсуд Казани по ходатайству Галиакберова. При этом суд согласился с позицией прокуратуры о соединении нового дела, по заказному убийству владельца «Пражского клуба», со стартующим повторно делом о расстреле владельца ломбарда, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Предварительные заседания по двум делам под председательством судьи Дмитрия Игонина проходили в закрытом режиме. В обоих уже отбывающий пожизненный срок Радик Галиакберов участвовал по видеосвязи из колонии особого режима «Полярная сова» (Ямало-Ненецкий округ). По существу обвинения в организации заказного убийства не высказывался, но просил скорее этапировать его на родину.

Ринат Фархутдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Свое ходатайство о суде присяжных Раджа сегодня поддержал, после чего представитель стороны обвинения Ленар Миннебаев поставил вопрос о соединении в одно производство дела о расправе над основателем «Пражского клуба» Сергеем Кривошеевым с делом о расстреле владельца ломбарда Олега Палутина, по которому обвиняются трое, включая Ринтика, также отбывающего пожизненный срок по делу ОПС и банды «Хади Такташ».

Процесс по второму делу стартовал больше года назад, но закончился роспуском коллегии присяжных, уходом судьи в отставку, в связи с чем материалы передали его коллеге Дмитрию Игонину. И к нему же в конце августа 2026-го поступило общее дело Ринтика и Раджи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», Галиакберов и Фархутдинов сегодня возражали против соединения дел, адвокаты указывали на риск затягивания объединенного процесса. Однако судья посчитал нужным поддержать позицию прокуратуры, продлил арест фигурантам дела по убийству Палутина и объявил перерыв до середины сентября.

Если к этому сроку Радика Галиакберова успеют этапировать в Казань, то будет объявлен набор новой коллегии присяжных.

Детали обвинений в адрес Раджи и Ринтика и их позиция по этому делу — в репортаже «Реального времени».