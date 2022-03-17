Минобороны России: США на Украине изучали пути передачи человеку заболеваний через летучих мышей

Фото: Максим Платонов (архив)

Документы об этом скоро будут опубликованы

Министерство обороны России в продолжение темы биолабораторий на Украине сообщило, что США в течение многих лет реализовывали в стране секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Также изучались дикие птицы как переносчики высокопатогенного птичьего гриппа.

— Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности, — подчеркнули в Минобороны.

Скоро соответствующий пакет документов об этом и результат его экспертизы опубликуют, анонсировали в МО РФ. Будут представлены и доказательства о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.

Напомним, что 6 марта Минобороны России заявило, что Киев экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — для недопущения вскрытия фактов нарушения статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Согласно документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. Документы, имеющиеся в распоряжении у ВС РФ, подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов граждан Украины за рубеж.

ВС РФ уничтожили хранилища с ракетами для тактического комплекса «Точка-У»

Также в Минобороны доложили о ходе спецоперации России на Украине. Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе три «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники. Были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1 379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 168 единиц специальной военной автомобильной техники.

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