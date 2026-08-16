Склад Wildberries в подмосковном Коледино загорелся после атаки БПЛА

Московская область подверглась массированной атаке беспилотников

Фото: Максим Платонов

Склад Wildberries в подмосковном Коледино загорелся после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всего за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили или уничтожили на территории Подмосковья 187 беспилотников. Атаке подверглись Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломна, Кашира и Егорьевск.

В результате попаданий БПЛА загорелся склад Wildberries в индустриальном парке «Коледино» (сотрудники не пострадали) и склад с медикаментами в Домодедово.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Один человек получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое — при падении аппаратов на трассе М-2 и в поселке Железнодорожный. Повреждения зафиксированы у здания отдела полиции в Кашире и на промышленном объекте в Воскресенске. В Раменском муниципальном округе беспилотник упал на территорию частного дома, скончался 83-летний мужчина.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме, уточняет губернатор.

Ранее 13 августа в Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries.

Зульфат Шафигуллин