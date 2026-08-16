Склад Wildberries в подмосковном Коледино загорелся после атаки БПЛА
Московская область подверглась массированной атаке беспилотников
Склад Wildberries в подмосковном Коледино загорелся после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Всего за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили или уничтожили на территории Подмосковья 187 беспилотников. Атаке подверглись Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминск, Раменское, Чехов, Коломна, Кашира и Егорьевск.
В результате попаданий БПЛА загорелся склад Wildberries в индустриальном парке «Коледино» (сотрудники не пострадали) и склад с медикаментами в Домодедово.
Один человек получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», еще двое — при падении аппаратов на трассе М-2 и в поселке Железнодорожный. Повреждения зафиксированы у здания отдела полиции в Кашире и на промышленном объекте в Воскресенске. В Раменском муниципальном округе беспилотник упал на территорию частного дома, скончался 83-летний мужчина.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме, уточняет губернатор.
Ранее 13 августа в Башкортостане после атаки БПЛА загорелся объект Wildberries.
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