Скорость, азарт, характер: в Камских Полянах разыграли Кубок «ТАИФ-НК»

Более 80 юных гонщиков из 12 городов Татарстана приняли участие в республиканских соревнованиях по картингу

Фото: Альберт Муклаков

В минувшие выходные Камские Поляны стали центром автомобильного спорта Татарстана. Здесь состоялись 16-е по счету республиканские соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» в классах: «Пилот», «Стриж», «125 (Минск)», «Honda GX 200», «Honda GX 200», «Микро-4Т» и «Мини-4Т». В этом году гонки посвятили 75-летию заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона страны по мотокроссу, автокроссу и трековым гонкам Фарита Бадретдинова. Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Сокровенное».

Спортивное событие года

Для жителей поселка соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» — одно из самых долгожданных спортивных событий года. В этот день здесь царит особая атмосфера: слышен рев моторов, чувствуется запах жженой резины, у ограждений трассы собираются болельщики, чтобы поддержать юных гонщиков. Поприветствовать начинающих спортсменов приезжают и почетные гости.

В минувшие выходные Камские Поляны стали центром автомобильного спорта Татарстана. Альберт Муклаков

— Картинг воспитывает молодежь. Если во время соревнований посмотреть в глаза каждому участнику, сразу становится понятно, насколько этот спорт формирует характер. Здесь нужно быстро принимать решения: определить момент для остановки, выбрать правильную траекторию, вовремя совершить маневр. Благодаря картингу дети получают полезные навыки и могут стать подготовленными водителями и специалистами, — отметил до начала соревнований глава Камских Полян Александр Павлов.

Первые соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» состоялись в 2011 году. По словам их инициатора, директора автомобильного спортивного клуба «Кама-Мотор-Спорт» РТ, чемпиона Европы по автокроссу и мастера спорта международного класса Николая Жаворонкова, изначально соревнования проводили в октябре.

Поприветствовать начинающих спортсменов приезжают и почетные гости. Альберт Муклаков

— В это время уже выпадал снег, стояли холода, подготовка трассы требовала больших усилий. Спустя пять лет мы перенесли соревнования на август — ближе ко Дню города. Со временем это стало доброй традицией: теперь праздник города и наши гонки тесно связаны. Ежегодно мы посвящаем турнир людям, внесшим значительный вклад в развитие автомобильного спорта, — рассказал Николай Жаворонков.

На этот раз соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» провели в честь 75-летнего юбилея заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона страны по мотокроссу, автокроссу и трековым гонкам Фарита Бадретдинова. Обращаясь к участникам соревнований, ветеран автоспорта подчеркнул, что картинг воспитывает настоящего человека.

На этот раз соревнования провели в честь 75-летнего юбилея заслуженного мастера спорта России Фарита Бадретдинова. Альберт Муклаков

— Тот, кто участвует в соревнованиях, всегда старается быть первым. Это стремление пригодится и в жизни: оно поможет вам ставить цели и добиваться успеха. Выезжая на трассу, вы приобретаете уверенность, которая пригодится вам и на дорогах общего пользования. Вы будете гораздо ответственнее относиться к соблюдению правил дорожного движения и реже их нарушать, — уверенно сказал Фарит Бадретдинов.

Финансовые расходы на организацию соревнований взял на себя благотворительный фонд «Сокровенное» при взаимодействии с АО «ТАИФ-НК».

Александр Тарасов: «Большой спорт всегда начинается с детской школы. В автомобильном спорте это, конечно же, картинг». Альберт Муклаков

— Группа ТАИФ поддерживает автомотоспорт уже более 25 лет. Есть большие серьезные чемпионские клубы — СК «ТАИФ» и «ТАИФМоторспорт». Но большой спорт всегда начинается с детской школы. В автомобильном спорте это, конечно же, картинг. Картинг — это не про детские игры, азарт, гонки и скорость. Это очень серьезное занятие. Здесь есть определенные правила и требования, спортивная тактика, риск, уважение к судьям и сопернику, дисциплина и тренировки. Именно из такой среды в будущем вырастают настоящие спортсмены и чемпионы. С 2026 года в рамках направления поддержки развития спорта в Республике Татарстан фонд «Сокровенное» принял участие в поддержке детского картинга, — рассказал директор благотворительного фонда «Сокровенное» Александр Тарасов.

Расходы на организацию соревнований взял на себя благотворительный фонд «Сокровенное» при взаимодействии с АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

— В этом виде спорта многое решает команда. Здесь недостаточно просто взять уникального спортсмена, дать ему хорошую машину — и ожидать победы. И наоборот: даже если взять уникальную машину, но посадить за руль неподготовленного спортсмена, результата тоже не будет. Картинг — это конгломерат технологий, подготовки машины, пилота и трассы. На соревнованиях мы видим лишь финал этой масштабной подготовки, в ходе которой молодые спортсмены — будущие чемпионы — показывают свои результаты. Мотоспорт имеет огромный синергетический эффект. И это как минимум красиво, когда мощные машины на профессиональной скорости показывают высокие результаты, не только в республике, но и в России. Нам очень приятно быть причастными к этому делу, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

В автоспорте многое решает команда, уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов. Альберт Муклаков

Борьба до последнего круга

Пилоты в возрасте от 6 до 16 лет соревновались в семи классах: «Пилот», «Стриж», «125 (Минск)», «Honda GX 200», «Honda GX 270», «Микро-4Т» и «Мини-4Т». С первых заездов стало понятно: легкой борьбы не будет. Малейшая ошибка могла стоить нескольких позиций, а иногда и победы.

За плечами 15-летнего Ильфата Садыкова — четыре года занятий картингом. Несмотря на опыт, сегодня он впервые выйдет на трассу в классе «125 (Минск)».

За плечами 15-летнего Ильфата Садыкова — четыре года занятий картингом. Альберт Муклаков

— У меня карт с мотором от мотоцикла «Минск» объемом 125 кубических сантиметров и мощностью примерно 12—13 лошадиных сил. Сегодня я готов побороться за первое место. Я всегда ставлю перед собой цель приехать первым и иду к ней, — признался Ильфат.

Соревнования в Камских Полянах — это не только спортивная борьба, но и настоящий праздник для семей. 14-летний Марк Мендуков приехал из Казани с главными болельщиками — родителями. Мама, Альфия, рассказала, что у каждого своя роль: муж отвечает за техническую часть, сын — пилот, а она заботится о том, чтобы накормить своих мужчин.

14-летний Марк Мендуков приехал из Казани с главными болельщиками — родителями. Альберт Муклаков

— Все лето у нас проходит насыщенно: Марк постоянно занят любимым делом, а мы во всем его поддерживаем, — поделилась Альфия.

— Мне нравится участвовать в дальних поездках и гонках. Мы сами обслуживаем карт: перед соревнованиями заводим его, проверяем и осматриваем. Верю в свою победу, — добавил Марк.

Эмоции — через край

Болельщики следили за каждым маневром. На прямых участках карты буквально летели вперед, а на поворотах гонщики шли плотной группой, оставляя друг другу считаные сантиметры. Некоторые заезды завершались неожиданными обгонами на последних кругах, поэтому интрига сохранялась до самого финиша.

Борьбу мальчишкам навязывали юные гонщицы. Кира Хисамова и Дарина Голибанова представляют казанскую автошколу — они единственные девочки в своем клубе.

Борьбу мальчишкам навязывали юные гонщицы. Кира Хисамова и Дарина Голибанова представляют казанскую автошколу. Лилия Егорова

— Мой дедушка занимался картингом, а папа предложил попробовать. Мне понравилось, я занимаюсь уже около четырех лет, — рассказала Кира. — С мальчишками соревноваться нормально, особой разницы я не ощущаю. Над нами не смеются. Наоборот, ребята помогают: у них можно спросить про траекторию или уточнить, как лучше ехать, если что-то непонятно.

— Перед заездом мы с мальчиками изучили трассу. Здесь особенно не разгонишься. Повороты легкими не назовешь. Мы уже знаем: если произойдет столкновение, главное — успеть поймать сцепление и не заглохнуть. Затем дождаться, пока другие участники отъедут, и продолжить движение. Если машина заглохла, нужно выбраться из карта и оттащить его в сторону, чтобы не мешать остальным, — рассказала о нюансах гонки Дарина.

На соревнованиях в полном составе выступили спортсмены Камполянской автошколы, которая работает уже более 20 лет. Значительный вклад в ее развитие внес Виктор Васильевич Матвеев. Бессменный тренер в этом году отметил 70-летний юбилей.

На соревнованиях в полном составе выступили спортсмены Камполянской автошколы. Альберт Муклаков

13-летний Мирослав Деркаченко — один из его воспитанников. В секцию он записался всего месяц назад, а сегодня — его первые соревнования.

— Очень боюсь, вообще не понимаю, что сейчас будет происходить. Главное — доехать до финиша, — смеется начинающий пилот и добавляет: — А вообще, очень интересно поучаствовать в республиканских соревнованиях. Здорово, когда на поворотах тебя обдувает ветерок.

На прямых участках карты буквально летели вперед, а на поворотах гонщики шли плотной группой. Альберт Муклаков

Главный трофей — карт

По итогам соревнований победителями стали: в классе «Мини-4Т» — Степан Кузин из Набережных Челнов, в классе «Стриж» — Роберт Ильгамутдинов из Сарманово, в классе «125 (Минск)» — Булат Каюмов из Елабуги, в классе «Пилот» — Роберт Ильгамутдинов из Сарманово, в классе «Honda GX 270» — Елисей Негерин из Бавлов, в классе «Honda GX 200» — Сергей Бурашников из Набережных Челнов.

Призеров и победителей наградили дипломами, медалями и памятными подарками. Новые карты передали в клубы Нижнекамска и Камских Полян.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

Республиканские соревнования в Камских Полянах вновь доказали: в Татарстане растет достойная смена профессиональных автогонщиков. А пока юные пилоты осваивают трассу и набираются опыта, зрители уже с нетерпением ждут новых стартов, рева моторов и очередной захватывающей борьбы за Кубок «ТАИФ-НК».