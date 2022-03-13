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Кадыров: подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом

18:53, 13.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Кадыров: подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом
Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченских силовиков находятся рядом с украинской столицей Киевом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Кадырова, военные из Чечни продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины.

Ранее появилась информация, что Кадыров, имеющий опыт ведения реальных боевых действий, лично прибыл в зону проведения спецоперации на Украине. Он находился где-то под Киевом, в семи километрах от города.

Дарья Акимова
Общество

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