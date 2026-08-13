Репетиции и авторские отчисления: как устроена экономика кавер‑сцены Казани

Сколько тратят музыканты на то, чтобы сыграть чужие хиты, и что входит в гонорар

Самые успешные российские группы не чураются каверов. Это The Hatters. Фото: Динар Фатыхов

Летний сезон — горячее время для кавер-групп: корпоративы, свадьбы, юбилеи, дни рождения. Везде есть спрос на живую музыку и известные песни. Из чего складывается экономика коллективов, играющих чужие песни в два выхода по 30 минут? Удается ли им зарабатывать, выясняло «Реальное время».

Скидываемся на репетиционную базу!

В Казани работают десятки музыкальных групп, исполняющих известные хиты. В последнее время можно получить не просто всеядный коллектив с огромным репертуаром, а нишевый состав: поп-квинтет, рок-группу, джаз-банд. Появилось несколько команд, поющих только по-татарски. К примеру, Mingazov — по словам их директора, с мая у проекта расписаны все пятницы, субботы, воскресенья, хотя несколько лет назад считалось, что татарские артисты должны просто приносить с собой флешку с фонограммой аккомпанемента.

Не первый десяток лет работающий в этой индустрии Роман Тушев вспоминает, что однажды он решил с партнером по бизнесу расписать бизнес-стратегию кавер-индустрии с учетом доходов и неочевидных расходов, а последних оказалось немало.

— Но все основные игроки работают больше от интереса: «Давайте создадим группу, а теперь будем зарабатывать деньги». Или: «Давайте соберем группу, чтобы зарабатывать деньги». Если говорить о бизнес-подходе — я с такими ребятами пока не знаком, — говорит Тушев.

Допустим, группа, состоящая из музыкантов с образованием, со своими инструментами и навыками исполнения чужого материала в коллективе собрана. Уже на этой фазе мы не учитываем все расходы, вложенные в обучение и аппаратуру, — назовем это личными расходами. Обычная казанская кавер-группа — это вокалист, гитарист, бас-гитарист, клавишник, барабанщик, а также звукорежиссер. Бывают коллективы с фронтменом, кто-то добавляет духовую секцию. Кто-то закладывает много звуков в звучащую фонограмму, ограничивая состав певцом, гитаристом и барабанщиком.

Группа определяется с направлением, подбирает материал, которого хватит хотя бы на час, чтобы сыграть на юбилее два выхода по 30 минут. Первые расходы — на репетиции. Учитывая, что профессионалы разучивают свои партии дома заранее, команде остается сыграться хотя бы репетиций за пять, каждая из которых длится по 3—4 часа. То есть 3—7 тысяч за одну репетицию, а все вместе — 15—35 тысяч рублей. Некоторые команды создают аранжировки с участием саунд-продюсера, который также получает свой гонорар. Другие просто играют так же, как на записи. Не закладываем мы сюда и расходы музыкантов на логистику.

Вероятно, самый масштабный «кавер-проект» прошлого года — это концерт Yummy Music Band под управлением Юрия Федорова с Камерным хором РТ, исполняющим песни Ильхама Шакирова. предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

Встречают по одежке, то есть по видео

Следующий пункт сметы — костюмы, рубашки и туфли для мужчин, все вместе — около 30 тысяч рублей. Вокалистка шьет платье и примеряет каблуки, заложим ей на это около 20 тысяч, если не больше (сценические туфли могут стоить как один костюм). Учитываем, что это только один образ, а их может быть и несколько. Также добавьте сюда обязательный макияж и работу парикмахера перед концертом.

Начинается самая дорогостоящая часть — подготовка промоматериала. Во-первых — фотосессия в купленных костюмах, при прическах, в полном боевом параде. И самое важное — видео-демо. То есть видео, где группа исполняет фрагменты 5—6 самых своих хороших песен, в основном — припевы. Тушев, к примеру, вспоминает, что «под ключ» такое промо ему делали за 300 тысяч рублей — это аренда локации, реквизиты, работа операторов, свет, монтаж.

До этого группа едет в студию, собирает это попурри, исходя из характера песен, хитовости, темпа, а потом записывает сверху видео. Есть экономвариант — сыграть где-то бесплатно, но попросить разрешения пустить людей с камерами. Но дороговизна картинки сильно влияет — с помощью нее потом организаторы мероприятий продают группу клиентам.

После этого директор, который может и играть в группе, а может заниматься только администрированием, начинает продвигать коллектив через ивент-агентства, арт-директоров заведений и так далее. Все опрошенные администраторы подчеркивают — работает в первую очередь прямой контакт с заказчиками и людьми из сферы, а не реклама. А потом уже срабатывает сарафанное радио.

Договариваясь с организаторами, группа уточняет, что входит в гонорар. Это может быть приезд коллектива со своей аппаратурой — не только инструментами, но и усилителями, колонками, мониторингом звука на сцене через персональные наушники, сценическим светом. Некоторые закладывают это в тариф, другие прописывают как отдельную услугу. Третьи присылают технический райдер: забота по привозу аппаратуры переходит к организаторам мероприятия, что, конечно, накладнее.

На концерте тоже можно снять масштабное промо. Это видео с выступления группы Weekend. скриншот из видео «Live 2025 Кавер группа Weekend Казань» с канала «channel47318881»

Из публики — юбиляр и РАО

За выступление команда получает от 70 до 300 тысяч рублей. Верхняя планка команды не озвучивается, все зависит не только от уровня коллектива, но и от программы выступления. После этого музыканты и звукорежиссер получают фиксированную плату. Директор по обыкновению получает больше, двойную ставку, учитывая расходы, которые он несет, а также решения, которые принимает, вплоть до таких мелочей, как выбор каналов размещения видео: ВК, «Яндекс», Rutube.

Платят ли кавер-группы авторские отчисления? Можно уверенно сказать, что значительная часть этим вопросом не занимается. Так что в любой момент на корпоратив может прийти представитель Российского авторского общества, зафиксировать на камеру исполнение чужой композиции без разрешения правообладателей. Иногда это может быть сделано с точки зрения «воспитания» конкурентной площадки. Но если команда выступает не просто на юбилее, а на корпоративном вечере крупной компании, вопросом авторских отчислений могут заняться юристы предприятия.

— С недавних пор я очень тонко к этому отношусь. Делая очередную кавер-версию, я сначала общаюсь с правообладателем или с оригинальным исполнителем, по крайней мере, стараюсь так сделать. Стараюсь выбирать песни людей, с кем мы знакомы, чтобы был личный контакт. И, конечно, если мы корпим над аранжировками, бывает, тратим несколько репетиций, а не так, чтобы пришли, щелкнули пальцем — песня готова, — говорит лидер группы «Волга-Волга» Антон Салакаев, который в кавер-индустрии уже около 30 лет, при этом у его коллектива немало авторских композиций.

Антон Салакаев нашел баланс между своими песнями и каверами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Займитесь пусть кавером, но все-таки творчеством!»

Музыкант считает, что казанская кавер-сцена находится «в самом упадочном состоянии», и приводит в пример работу таких коллективов в других городах: «Мне интересно, когда у кавер-группы есть параллельное, возможно, даже более важное для них авторское творчество. Как показывает практика, такие коллективы грамотно делают и кавер-версии, подходят к ним более творчески. Зачастую у нас, к сожалению, это чаще всего коллективы, просто тупо собранные под то, чтобы зарабатывать деньги на банкетах, свадьбах и так далее».

— Ладно мы — заимствуем чьи-то песни для того, чтобы дать им вторую жизнь, что у нас зачастую получалось, это объективно показывает количество скачиваний на платформах, — продолжает Салакаев. — Но есть команды внутри Казани, которые тырят наши аранжировки и с ними работают. Ребята, найдите время, займитесь пусть кавером, но все-таки творчеством!

Салакаев признает, что кавер-творчество при этом помогло его коллективу и в части заработков, и в продвижении: «В большей степени оно чуть-чуть «поддушивало» всегда наше авторское творчество. Но жизнь показывает, что группа на плаву, и в творческом, и в коммерческом плане, поэтому я не жалею, что у нас так сложилось».