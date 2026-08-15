Бизнес-обзор: рокировки в близкой к Шевыревым фирме и у производителя самосвалов

Прокурор Татарстана предъявил 30 млн рублей ущерба питерскому поставщику флагов в школы республики

Фото: Реальное время

На этой неделе в Татарстане сменилось руководство компании «Волга Автодор», связанной с известным дорожником Станиславом Шевыревым, обвиняемым в двух покушениях на жизнь снохи. Новый шеф у «Армады», контролируемой председателем Ассоциации автодилеров республики, собственником сети автосалонов «Автосеть.РФ» и центров «Апельсин» Русланом Абдулнасыровым. Челнинский бизнесмен Алексей Мещеряков, партнер экс-депутата автограда Марата Нуруллина, нарастил долю в его компании «Автомастер», выпускающей самосвалы Amkar. Питерского поставщика, сорвавшего поставку флагов в татарстанские школы, наказали на 30 млн рублей, подробности — в обзоре «Реального времени».

Перераспределение долей у производителя самосвалов в Челнах

В среду изменился состав учредителей челнинской компании «Автомастер», выпускающей самосвалы под маркой Amkar. Доля одного из собственников, Алексея Мещерякова, выросла до 20% — к нему перешли 5% акций основного владельца Марата Нуруллина, экс-депутата автограда и бывшего помощника депутата Госдумы Олега Морозова.

Компания «Автомастер» была образована в 1992 году, занимается производством спецтехники и самосвалов. Поставляет автомобили по всей России, в СНГ, а также в Сербию, Польшу, Либерию, Гану и Вьетнам. Общая площадь производственных и офисных площадей — около 20 тыс. кв. м. В штате трудится более 200 человек. Компания выполняла крупные заказы, к примеру поставку 175 самосвалов на шасси Mercedes для службы ЖКХ Санкт-Петербурга, бортовых полуприцепов для проекта «Сила Сибири», 50 прицепов-контейнеровозов для Москвы. Имеет две производственные площадки: на территории ОЭЗ «Алабуга» (9 310 кв. м) и в промзоне Челнов (8 468 кв. м).

Марат Нуруллин по-прежнему контролирует «Автомастер»: 70% в уставном капитале общества записано на его фирму «Апелла», еще 10% — на его родственников. В минувшем году оборот предприятия снизился почти наполовину, до 1,8 млрд рублей, чистая прибыль составила чуть больше 73 млн.

Новый шеф «Волга Автодора»

В этот же день кадровые перестановки произошли в компании «Волга Автодор», которую связывают с ВИП-дорожником Станиславом Шевыревым, обвиняемым в покушении на жизнь снохи. Прежнего руководителя компании Андрея Матвеева сменил учредитель — Руслан Хайруллин.

Как уже рассказывало «Реальное время», в конце прошлого года фирма получила крупный госзаказ на реконструкцию трассы от Столбище до автобана М-12 почти за 2 млрд рублей. Контракт еще на 3,9 млрд «Волга Автодор» заключил в мае текущего года на строительство 6,7 км шоссе от жилого массива Лесная Поляна до дороги Столбище — Атабаево в Лаишевском районе. Всего за последние пять лет в портфеле у фирмы госзакупки на общую сумму свыше 38 млрд рублей, причем самым «жирным» выдался 2022 год, когда фирма заработала на госзаказах 21,9 млрд.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме схожего названия, эту фирму с «Волга-Автодором» Станислава Шевырева связывают и общие сотрудники: бывший руководитель общества Максим Титов ранее трудился у известного дорожника в СК «Дострой» — был директором предприятия. До работы на Шевырева он также возглавлял марийскую исправительную колонию №3.

Фирма в минувшем году продемонстрировала резкое падение выручки: почти с 14 млрд до 524 млн рублей, и впервые ушла в минус. Размер убытков составил почти 58 млн.

Рокировки у автодилера «Апельсин»

На неделе сменил одного из своих топ-менеджеров глава Ассоциации автодилеров РТ, владелец автосалонов «Автосеть.РФ» и автоцентров «Апельсин» Руслан Абдулнасыров. Руководителем торгующей автомобилями компании «Армада» вместо Айдара Шарипова стал директор по продажам ГК «Апельсин» в Закамском регионе Риназ Якупов. Он также управляет и владеет альметьевским «Яр-Авто».

«Армада» — одно из юрлиц в составе дилерской сети, работает под брендом «Апельсин» и выступает официальным дилером LADA в Нижнекамске. Сама фирма записана на родственников бизнесмена. В минувшем году ее выручка сократилась на 32%, до 2,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 59,3 млн.

Несколько лет назад журнал Forbes опубликовал историю казанского предпринимателя Руслана Абдулнасырова, который создал одну из первых в России франчайзинговых сетей по продаже автомобилей с пробегом. Начав в 2005 году с небольшого шоурума «Апельсин», бизнесмен пережил банкротство своих компаний в 2009-м и личное банкротство в 2016‑м, но к 2011-му возродил бизнес под брендом «Автосеть.РФ», развив сеть из восьми собственных центров и 15 франчайзинговых точек. В 2018 году выручка сети (без учета франчайзи) достигла 5,4 млрд рублей при чистой прибыли 230 млн рублей.

Штраф в 30 млн рублей для питерского поставщика Минобра РТ

Суд удовлетворил иск прокурора Татарстана к санкт-петербургскому ООО «Площадь» и взыскал с компании 29,7 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Основанием послужило неисполнение фирмой обязательств по госконтракту на поставку государственных символов для школ республики. В оговоренные 120 дней поставщик не отгрузил комплекты флагов, гербы и флагштоки, из‑за чего заказчик — Минобрнауки РТ — был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Татарстанское министерство, для того чтобы закрыть потребность в рамках федеральных проектов «Патриотическое воспитание граждан РФ» и «Образование», оперативно заключило новый контракт с индивидуальным предпринимателем Парцевской В.А. Цена замещающей сделки составила 79 млн рублей — почти на 30 млн больше первоначальной стоимости контракта с питерской «Площадью». Разница и была предъявлена к взысканию с фирмы как прямой ущерб бюджету республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд подтвердил обоснованность требований, опираясь на нормы Гражданского кодекса: при заключении замещающей сделки кредитор вправе требовать возмещения убытков в виде разницы цен. При этом доводы о недобросовестности или завышении цены со стороны заказчика ответчиком не были доказаны. Кроме того, ранее УФАС по РТ внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков, а попытка оспорить это решение в суде не увенчалась успехом.

Глава АИР РТ — о форуме «РОСТКИ» и продажа имущества СК «Татфлот»

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. В воскресенье в Казани стартует IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». О том, почему так важен этот форум, какие новшества ожидают участников и гостей события, где и в чем есть точки роста взаимных интересов, на онлайн-конференции рассказала «Реальному времени» член правительства Республики Татарстан, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани выставили на продажу арестованное имущество судоходной компании «Татфлот» — три здания в речпорту с общей начальной стоимостью свыше 427 млн рублей. Недвижимость реализуется в рамках взыскания долгов и находится под обременением, средства от продажи должны покрыть задолженность перед бюджетом. При этом сама компания, близкая к главе ПСО «Казань» Равилю Зиганшину, оспаривает действия приставов и добивается рассрочки по выплатам, параллельно предпринимая попытки урегулировать спор с налоговой через мировое соглашение.