Путин заявил, что Евросоюз проигнорировал ракетный удар по Донецку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг спецоперации РФ на Украине.

В частности, российский президент обратил особое внимание, что руководство Евросоюза проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных. Речь идет о ракетном ударе по жилому кварталу в центре Донецка.

Фото: wikimedia.org

Кроме того, стороны обсудили гуманитарные аспекты, в том числе меры по эвакуации мирного населения, передает ТАСС.

Накануне Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом назвал ракетный удар по центральному кварталу Донецка новой варварской акцией украинских военных.

Вчера в Минобороны сообщили, что в ответ на обстрел Донецка Вооруженные силы РФ примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, которые производят используемое националистами оружие.

Напомним, в результате ракетного удара погибли 23 человека, в том числе дети. Еще несколько граждан получили ранения различной степени тяжести.

Диана Жиленкова