В Нижнекамске мужчина перевел мошенникам 1,2 млн рублей при покупке авто

Общая сумма ущерба составила 1,29 млн рублей

Фото: Реальное время

В Нижнекамске мужчина перевел мошенникам более 1,2 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.

— Заявитель связался с менеджером, заключил договор и перевел 472,5 тыс. рублей в качестве оплаты таможенных платежей. После этого перевел еще 817,5 тыс. рублей за сам автомобиль. Общая сумма ущерба составила 1,29 млн рублей, — передает информацию МВД.



После этого злоумышленники потребовали залоговый платеж в размере 650 тыс. рублей. Мужчина усомнился и попытался встретиться с представителями компании по указанному адресу, но выяснилось, что организации там нет. Связь с продавцом прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что жительница Нижнекамска перевела мошенникам более 13,7 млн рублей, после того как ей позвонили якобы из Минобороны и с портала «Госуслуги» и сообщили об утечке данных.

Вадим Вахрушев