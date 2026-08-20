Квартиры — в казну РФ, авто и парковки суд Казани оставил семье начкурса КЮИ МВД

Антикоррупционный иск прокуратуры удовлетворен частично — на 9 из 13 млн рублей

Зиннур Хаяров. Фото: Артем Дергунов

Сегодня Приволжский суд Казани завершил рассмотрение дела по иску прокурора района к бывшему экзаменатору ГАИ города, начальнику курса Казанского юридического института Зиннуру Хаярову и членам его семьи. Оценив разницу в доходах и расходах госслужащего, судья лишь частично согласился с доводами надзорного ведомства — по двум квартирам. Три парковочных места и иномарка Jetour остаются в собственности ответчиков, передает из суда журналист «Реального времени».

Общий размер исковых требований по этому делу включал шесть позиций на 13,04 млн рублей. Прокурор Приволжского района Артур Шарипов указывал в заявлении: ни у сотрудника МВД Зиннура Хаярова, ни у его родителей просто не было доходов для покупки китайского кроссовера российской сборки Jetour Dashing и пяти объектов недвижимости в ЖК «Три богатыря» на Мавлютова — двух квартир в соседних корпусах и трех парковочных мест.

Иск прокурора района в суде поддерживал его помощник Айрат Назмиев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня в прениях помощник прокурора района Айрат Назмиев указывал — на должности сотрудника МВД Хаяров был обязан не только подавать декларации доходов-расходов, но и соблюдать установленные запреты и ограничения. Также представитель истца делился выводами прокурорской проверки о намеренном сокрытии части доходов путем приобретения и регистрации имущества на мать с отцом.

Позиция защиты во многом строилась на заработке Гельшат Хаяровой, матери главного ответчика, которая в статусе ИП владела точкой по реализации кондитерских изделий на Приволжском рынке, и с 2014 по 2024 год ее прибыль составила 19 млн рублей. Анализируя этот довод, Назмиев отмечал — официальными данными из налоговой службы и компании-оператора фискальной отчетности заявленный доход не подтверждается, и высказывал предположение о возможном занижении реального заработка. Данным из произвольно заполненной книги предпринимателя Хаяровой он просил не доверять, указывая на отсутствие документов первичной отчетности. К примеру, товарных накладных.

Адвокат Алия Хилинина указывала — серьезные накопления Хаяровых-старших сформировались еще до начала работы сына в МВД. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Зиннур Хаяров от выступления в прениях отказался. Его адвокат Алия Хилинина просила отклонить претензии надзорного ведомства в полном объеме: «Иск прокурора, по нашему глубокому убеждению, является абсолютно несостоятельным, построен на поверхностном анализе и игнорировании принципа презумпции добросовестности».

Защитник утверждала — один лишь факт публикации супругой Зиннура Хаярова объявлений о продаже квартир в Сети и оплаты расходов на интернет в этом жилье не свидетельствует о его принадлежности имущества, это лишь факт близких отношений проживающих рядом родственников и помощи младших старшим. Представленное прокуратурой фото с штрафной квитанции, где за рулем «китайца» Илдара Хаярова снят его сын, адвокат парировала ссылкой на другой штраф по тому же авто, но уже с фотографией отца на водительском месте. Тот факт, что Хаяров-старший доверяет сыну иномарку, Хилинина считает обычной практикой в любой дружной семье.

«Прокурор не представил суду ни одного доказательства получения ответчиком взяток или незаконных доходов. Без этого факта сам по себе иск по обращению имущества в доход государства является незаконным. Мать и отец накопили достаточно средств еще до того, как их сын поступил на службу в 2013 году. Все оспариваемое имущество — это законные вложения сбережений, заработанных тяжелым трудом», — завершила свою речь адвокат.

Две «приговоренные» к изъятию квартиры находятся в ЖК «Три богатыря» на Мавлютова. Три машино-места в этом ЖК судья оставил ответчикам. скриншот с сайта Яндекс.карты

Представитель МВД Татарстана ни защищать, ни топить коллегу не стала — оставила вопрос на усмотрение суда.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Наиль Марданов огласил постановление о частичном удовлетворении требований прокурора. В доход государства РФ, если решение вступит в силу, будут обращены самые солидные объекты недвижимости:

квартира 56,6 кв. м в ЖК «Три богатыря», корпус 2, приобреталась по договору с застройщиком «Конкорд Билд» в марте 2018-го за 3,7 млн рублей за счет собственных средств и кредита 1,76 млн рублей (погашен в 2019-м). По этому адресу зарегистрированы Гельшат и Илдар Хаяровы, они же указаны в качестве покупателей и собственников;

квартира 84,2 кв. м в том же ЖК, корпус 3, выкупалась по договорам долевого участия и уступки у некоего Фаткуллина в феврале 2020-го за 5,5 млн рублей, включая 1 млн кредитных рублей, также оформлена на Хаяровых-старших.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом в удовлетворении требований еще по четырем пунктам судья отказал:

машино-место 13,5 кв. м в том же ЖК, корпус 4, покупал согласно договору в октябре 2021 года за 400 тысяч рублей единолично отец главного ответчика,

два машино-места по 13,3 кв. м по тому же адресу в июле 2024-го приобретались за 1,26 млн рублей на имя матери Зиннура Хаярова,

китайский автомобиль Jetour Dashing 2024 года выпуска по договору купли-продажи на 2,18 млн рублей приобретался на имя Илдара Хаярова.

Ответчики планируют обжаловать сегодняшнее решение. В надзорном ведомстве планируют сначала изучить мотивировочную часть документа.

Напомним, основания для прокурорской проверки появились в процессе расследования уголовного дела о коррупции в регистрационно-экзаменационном отделе ГАИ Казани, при этом Хаярова по этому делу не обвиняют.