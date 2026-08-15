В соседней с Татарстаном Самарской области промышленное предприятие подверглось ракетной атаке
Сформирован оперативный штаб
ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области, сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев.
Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, ночью режим «Ракетная опасность» объявляли в Татарстане и семи соседних регионах — Башкортостане, Чувашии, Удмуртии, а также в Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. Из восьми граничащих с Татарстаном регионов только в Марий Эл объявлялась беспилотная опасность.
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