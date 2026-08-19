В Татарстане отменили режим беспилотной опасности — ограничения длились 3,5 часа

В Башкирии тем временем БПЛА попал в жилой дом, есть пострадавший

В Татарстане с 4:10 до 7:38 действовал режим беспилотной опасности, сообщили в ГУ МЧС по республике. Также в регионе закрыт аэропорт Бугульмы, но ограничения в казанской воздушной гавани не вводили, следует из сообщений Росавиации.

В Башкирии также отразили атаку на промпредприятия Уфы. Один БПЛА упал в промзоне, небольшое возгорание тушат. Кроме того, беспилотник попал в жилой дом, есть один пострадавший, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Никита Егоров