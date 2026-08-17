В Башкортостане обжаловали восстановление Мавлиева в должности мэра Уфы

Прокуратура Уфы, администрация главы Башкортостана и трое ответчиков по делу подали апелляции

Прокуратура Уфы, администрация главы Башкортостана и трое ответчиков по делу подали апелляции на решение Верховного суда республики о восстановлении Ратмира Мавлиева в должности мэра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным информационного агентства, всего было подано пять жалоб. Ответчиками выступали администрация столицы региона, совет городского округа Уфы, МО «Городской округ Уфа» и глава Башкортостана Радий Хабиров.

Напомним, Мавлиев был задержан в апреле по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Первоначально Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В мае Верховный суд Башкирии заменил арест на домашний. 3 июля мера пресечения вновь была смягчена: Мавлиеву назначили запрет определенных действий. Сообщалось, что ограничения будут действовать до 28 августа, но Верховный суд Башкирии удовлетворил его иск 11 августа и восстановил в должности мэра.

Зульфат Шафигуллин