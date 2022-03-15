Пресс-секретарь Путина: Кремль разочарован равнодушием Запада к гибели мирных жителей в Донецке
Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг — главное
«Ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке»
В Кремле разочаровались из-за отсутствия реакции западных политиков на гибель мирных жителей при обстреле украинскими вооруженными силами в Донецке 14 марта. Об этом и многом другом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Ни европейские лидеры, ни моя коллега [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки, ни ее руководитель, президент США [Джо] Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооруженные силы Украины, — цитирует Пескова ТАСС.
Он акцентировал внимание на том, что все вышеперечисленные «не говорили об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждали».
Напомним, украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате чего погиб 21 человек. Еще десятки получили различные ранения, среди них есть дети. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ракете был кассетный заряд. Власти расценивают удар как теракт. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве указали, что украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. В связи с ЧП в ДНР объявлен траур.
«Ситуация поменялась коренным образом»
Новые переговоры с Западом по гарантиям безопасности по-прежнему были бы востребованы, сообщил пресс-секретарь Путина.
— [Но] ситуация поменялась коренным образом. Определенно, появились новые нюансы, новые акценты. Все это придется в дальнейшем учитывать, — констатировал Песков.
Он заявил, что продолжение переговоров в прежнем виде вряд ли возможно.
Недавно глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран.
«Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах»
Меж тем Дмитрий Песков не согласен с мнением представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций якобы «полностью сокрушили» экономику РФ.
Он признал, что «экономика России переживает трудности», но добавил, что это одновременно является «и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств.
— У нас есть хорошая пословица: «Нет худа без добра». Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах, — заключил Песков.
«Работа сложная»
Пресс-секретарь считает позитивным сам факт продолжения переговоров делегаций России и Украины.
— Работа между двумя делегациями ведется, вы знаете, что она ведется посредством видеоконференций. Работа сложная, — заявил представитель Кремля.
По итогам четвертого раунда переговоров РФ и Украины в режиме видео-конференц-связи в понедельник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.
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