Пресс-секретарь Путина: Кремль разочарован равнодушием Запада к гибели мирных жителей в Донецке

Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг — главное

«Ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке»

В Кремле разочаровались из-за отсутствия реакции западных политиков на гибель мирных жителей при обстреле украинскими вооруженными силами в Донецке 14 марта. Об этом и многом другом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Ни европейские лидеры, ни моя коллега [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки, ни ее руководитель, президент США [Джо] Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооруженные силы Украины, — цитирует Пескова ТАСС.

Он акцентировал внимание на том, что все вышеперечисленные «не говорили об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждали».

Фото: vk.com/dnr_online_su

Напомним, украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате чего погиб 21 человек. Еще десятки получили различные ранения, среди них есть дети. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ракете был кассетный заряд. Власти расценивают удар как теракт. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве указали, что украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. В связи с ЧП в ДНР объявлен траур.

«Ситуация поменялась коренным образом»

Новые переговоры с Западом по гарантиям безопасности по-прежнему были бы востребованы, сообщил пресс-секретарь Путина.

— [Но] ситуация поменялась коренным образом. Определенно, появились новые нюансы, новые акценты. Все это придется в дальнейшем учитывать, — констатировал Песков.

Фото: kremlin.ru

Он заявил, что продолжение переговоров в прежнем виде вряд ли возможно.

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран.

«Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах»

Меж тем Дмитрий Песков не согласен с мнением представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций якобы «полностью сокрушили» экономику РФ.

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Он признал, что «экономика России переживает трудности», но добавил, что это одновременно является «и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств.

— У нас есть хорошая пословица: «Нет худа без добра». Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах, — заключил Песков.

«Работа сложная»

Пресс-секретарь считает позитивным сам факт продолжения переговоров делегаций России и Украины.

— Работа между двумя делегациями ведется, вы знаете, что она ведется посредством видеоконференций. Работа сложная, — заявил представитель Кремля.

По итогам четвертого раунда переговоров РФ и Украины в режиме видео-конференц-связи в понедельник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.

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