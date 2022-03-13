Песков: переговоры России и Украины запланированы на понедельник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры запланированы на понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилось заявление советника президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры между странами проходят прямо сейчас. Песков прокомментировал это, объявив, что сегодня они не идут.

Сегодня член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о существенном продвижении в переговорах между РФ и Украиной в сравнении с началом процесса. Такой прогресс в самые ближайшие дни может перерасти в единую позицию обеих делегаций, а также в документы для подписания.



Дарья Акимова