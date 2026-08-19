Эквайринг без переплат: Ак Барс Банк запускает специальные ставки для бизнеса Татарстана

Как бизнесу сэкономить на приеме платежей и не потерять клиентов в новых условиях

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Безналичные платежи стали стандартом для российского бизнеса — их доля в структуре расчетов превысила 88%. В условиях растущих издержек на эквайринг и введения НДС на комиссии предприниматели ищут способы оптимизировать расходы. Ак Барс Банк предлагает решение: специальные тарифы с уже включенным НДС и прозрачными условиями. Новое предложение позволяет не только сэкономить на комиссиях, но и получить современное оборудование с бесплатной установкой. Акция действует до конца текущего года.

Прозрачные тарифы эквайринга для бизнеса

Эквайринг сегодня — один из ключевых инструментов для бизнеса, и его востребованность напрямую связана с общим ростом безналичных расчетов в стране. Компании подключают услугу, чтобы принимать от клиентов не только наличные, но и электронные платежи — картами, через QR-коды, платежные приложения или даже биометрию.

Для покупателей — это удобный способ расплатиться, для бизнеса — возможность увеличить конверсию: когда платить можно быстро и разными способами, клиенты чаще совершают покупку. Данные ЦБ наглядно подтверждают тренд — доля безналичных платежей в экономике России по итогам 2025 года достигла одного из самых высоких значений в мире — 88%, а за I квартал 2026-го показатель вырос до 88,9%.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Реалии таковы, что эквайринг — не просто опция, а необходимость: отказ от безналичных расчетов оборачивается потерей клиентов. Но вместе с сервисом предприниматели нередко получают ощутимую финансовую нагрузку — комиссия банка может сопровождаться скрытыми платежами, что напрямую влияет на себестоимость продукции и итоговую цену для покупателя.

— Некоторые банки предлагают бесплатное обслуживание, а на самом деле, если начнешь вникать, — там столько комиссий, что просто удивляешься. Так что, хотя услуга и востребована, ее надо дорабатывать — чтобы тарифы эквайринга были более прозрачными и доступными для бизнеса, — считает Динар Шайхутдинов, владелец компании «Татлаваш», поставщик мяса и мясных полуфабрикатов для сегмента HoReCa.

— Любая дополнительная комиссия делает рынок более дорогим. Бизнес будет искать какой-то выход или перекладывать это на потребителя — такова реальность. А сейчас и так очень много факторов повышения цен. Поэтому хотелось бы понятной тарифной политики по эквайрингу. Сегодня без этой услуги не обойтись, — согласен Михаил Шарипов, совладелец семейного ресторана «Сказка», председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

Эквайринг для бизнеса без скрытых платежей

Ориентируясь на актуальные запросы бизнеса, Ак Барс Банк представил специальное предложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Татарстана. С 1 июля по 31 декабря 2026 года к торговому эквайрингу можно подключиться на льготных условиях: со сниженной процентной ставкой с оборота и фиксированной стоимостью обслуживания.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Ключевое преимущество акции — сниженная комиссия: ставка начинается от 1,20% и зависит от вида деятельности компании. Важно, что в тариф уже включен НДС и клиент видит финальную стоимость услуги без скрытых доплат. Поскольку с этого года услуги эквайринга перестали быть льготными, на комиссию банка за прием карт теперь начисляется налог на добавленную стоимость по ставке 22%. Формально тариф может оставаться тем же, но итоговая сумма к списанию выросла. Для бизнеса с высоким оборотом разница складывается в ощутимую сумму. На практике это означает рост издержек и пересмотр ценообразования — возросшие расходы закладывают в цены товаров или услуг. В случае с Ак Барс Банком, где НДС уже заложен в тариф, жизнь предпринимателям значительно упростили — не нужно отдельно считать налог и нет риска неожиданных строк в акте.

При этом размер комиссии не привязан к месячному обороту по терминалу, что удобно компаниям с неравномерной выручкой и сезонным бизнесом. Для торговых точек с оборотом до 150 тысяч рублей в месяц предусмотрена фиксированная плата за обслуживание терминала — всего 1 000 рублей в месяц. Акция охватывает предприятия разных сегментов: от автосервисов и АЗС до ресторанов, магазинов, туристических агентств и других.

— Наша акция по эквайрингу ориентирована на предпринимателей Татарстана. Мы хотим сделать услугу выгоднее в текущих экономических условиях. Учитывая, что затраты бизнеса на развитие сейчас особенно высоки, банк пошел навстречу клиентам, снизив ставку. Скидка распространяется на все виды деятельности — мы предоставляем льготные условия всем, — сообщил Игорь Манин, начальник управления развития эквайринга дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам банка — при условии, что у них не было договора эквайринга с Ак Барс Банком в последние шесть месяцев. Процедура подключения проста: новым клиентам достаточно открыть расчетный счет в банке и подать заявку на эквайринг, действующим — направить заявку на услугу. Подробные условия акции и тарифы эквайринга доступны по ссылке.

— В рамках акции банк предоставляет современные Android‑смарт‑терминалы с бесплатной установкой и сопровождением. Клиент может выбрать подходящий вариант оборудования: доступны как интеграционные модели, которые можно подключить к уже используемой кассе, так и переносные терминалы, — уточнил Игорь Манин. — Для небольших стартапов предлагаем решение «касса 3 в 1»: оно объединяет оплату по карте, через СБП, прием наличных и обеспечивает соответствие 54‑ФЗ за счет онлайн‑фискализации.

Где и как подключить услугу

Подключение эквайринга для удобства клиентов полностью цифровизовано — не нужно подписывать бумажные документы или тратить время на поездки в банк. Оформить заявку можно в дистанционном банковском обслуживании (ДБО), второй способ — в офисе у менеджера.

— Процедура занимает всего 5-7 минут. Клиент указывает необходимые данные: название компании, точки приема платежей — и подписывает заявку в ДБО, которая сразу уходит в работу. Все процессы автоматизированы, поэтому сроки минимальны. Оборудование могут установить в день обращения или на следующий рабочий день. Если предпринимателю важно получить терминал как можно скорее, банк готов обеспечить его оборудованием уже к вечеру после подачи заявки, — пояснил Игорь Манин.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

С момента запуска акции в июле в банке зафиксировали многократный прирост клиентов: предприниматели оценили выгодные условия сервиса. Важный аргумент в пользу безналичных расчетов — реальная экономия для бизнеса. «Сейчас найти клиентов с наличкой очень тяжело: люди ее не держат, привыкли платить картами, ориентируются на кешбэк, выбирают категории по разным картам. Наша задача — обеспечить клиента всеми возможными вариантами оплаты: карты, СБП, а с 1 сентября планируем запуск цифрового рубля», — объяснил Игорь Манин.

Среди операционных плюсов безналичных платежей спикер выделяет скорость расчетов и прозрачность учета: «Деньги поступают на счет на следующий рабочий день, клиент видит отчет по транзакциям и обороту. А с наличными — это и инкассация, и размен, и вопросы безопасности». Банк также внедряет дополнительные технологии, чтобы сделать расчеты удобнее, например сервис «Волна» от НСПК, который позволяет оплачивать покупки с iPhone даже в условиях действующих ограничений. «Основное — все‑таки не потерять клиента, предоставить услугу и сделать процесс оплаты быстрым и прозрачным, — резюмирует спикер. — Безналичные платежи помогают бизнесу работать эффективнее».

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