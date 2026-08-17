Основатель «Рольфа» заочно приговорен к девяти годам лишения свободы

Срок будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции подсудимого.

Фото: Динар Фатыхов

Черемушкинский суд Москвы признал основателя автодилера «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова виновным в выводе порядка 4 млрд рублей за рубеж и назначил ему наказание — девять лет колонии. Информацию опубликовал «Интерфакс».

Срок будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции подсудимого. Также суд обязал Петрова выплатить штраф 800 тыс. руб.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бывшего гендиректора компании Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Георгия Кафкалию суд заочно приговорил к восьми с половиной годам заключения по той же статье (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Напомним, в декабре 2023 года акции автодилера АО «Рольф» и его дочерних компаний были переданы во временное управление Росимущества.

В 2019 году в отношении основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Бизнесмена, не живущего в России, заочно арестовал суд. Тогда появилась информация о возможной продаже компании, однако вскоре семья предпринимателя передумала продавать ее.

Зульфат Шафигуллин