Дмитрий Медведев: «Оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна»

Это мой первый пост в Telegram. Обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media. Поэтому и первая публикация посвящена самой драматической теме.

Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни.

Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними. Мы вместе победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества. Но сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить. Когда надо им — можно закрыть глаза на все, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идет не по их указке, виновник один — наша страна.

Та антирусская истерия, которую мы сейчас наблюдаем, — явление отнюдь не новое. Она была и в XIX, и в XX веках. Вспомним известные слова Федора Тютчева: «Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления». Такое ощущение, что написано это в 2022 году.

Фото: kremlin.ru

Свою цикличность история убедительно доказала и в XXI веке. Почва для этой «бешеной ненависти» к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех тридцати лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное. Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам.

Конечно, им не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах. Лютая русофобия, отмеченная в приведенной цитате русского классика, буквально «сорвалась с цепи», захлебываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А еще лучше — раздербанить на части.

Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!

Дмитрий Медведев