Предприятия авиапрома России продолжают работать, выпуск самолетов будет наращен — Борисов

Никакой паузы в работе предприятий авиапрома нет и не будет. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, наоборот, сейчас форсируют реализацию флагманских проектов МС-21 и SSJ-100. Из-за санкций в гражданском сегменте российского авиапрома ситуация сложнее, чем в «оборонке», отметил он, однако ответственный авиапром уже как несколько лет развернул программы импортозамещения.

— Ключевая задача — сдвинуть реализацию этих программ на более ранние сроки. Над этим активно работает вся кооперация, включая двигателистов, прибористов, — сказал вице-премьер.

Ил-96. Фото: commons.wikimedia.org

Сейчас рассматривается возможность наращивания серийного производства пассажирских авиалайнеров Ил-96 и Ту-214 — оба эксплуатируются специальным летным отрядом (СЛО) «Россия», а второй еще привлечен авиацией ФСБ и Министерством обороны РФ.

Ту-214. Фото: commons.wikimedia.org

— Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже, — заявил Борисов.

Пока же Ил-96 и Ту-214 выпускаются в малой серии для спецзаказчиков.

Евросоюз в конце февраля запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Санкции также обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями. По данным консалтинговой компании Cirium, российские авиакомпании используют 980 пассажирских самолетов, из которых более 500 находятся в лизинге иностранных владельцев, часть из них вернут владельцам, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Он же заявил, что Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов и теперь Россия будет искать возможности поставки авиационных запчастей в Турции, Индии или других странах.

Меж тем Объединенная авиастроительная корпорация заявила, что в этом году выпустит порядка 35 гражданских самолетов — 32 самолета SSJ-100 и три самолета МС-21.

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