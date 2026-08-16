Силы ПВО за ночь уничтожили 822 украинских беспилотника над Россией

Атака продолжалась с 20:00 мск 15 августа до 08:00 мск 16 августа, сообщили в Минобороны РФ

Российские дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 16 августа перехватили и уничтожили 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 мск 15 августа до 08:00 мск 16 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, аппараты сбивались над акваториями Азовского и Черного морей.

В сообщении военного ведомства уточняется, что все цели были поражены дежурными силами ПВО.

Прошедшей ночью массированной атаке БПЛА подверглась Московская область. В том числе был поражен склад Wildberries в подмосковном Коледино.

Зульфат Шафигуллин