«Личная неприязнь и влияние на сына»: СК определился с мотивом покушений по «делу Шевыревых»?

Кроме показаний свидетелей и соучастников, к делу приобщили результаты «прослушки» членов семьи ВИП-дорожника Татарстана

Фото: Реальное время

Уже в октябре резонансное дело о двух покушениях на жизнь Ирины Шевыревой, снохи ВИП-дорожника Татарстана, может уйти на утверждение в прокуратуру. Часть обвиняемых подумывают о суде присяжных, при этом один питает надежды уйти на СВО, а другой, несмотря на тяжкие статьи, бьется за полноценное возвращение к рабочим обязанностям. За время с момента возбуждения дела фирма «Волга-Автодор», где Станислав Шевырев числится замом, успела получить больше 30 госконтрактов на 7 миллиардов рублей. Какой мотив покушений фигурирует в окончательном обвинении и почему в рядах фигурантов произошла «рокировка» — выясняло «Реальное время».

Два эпизода, семь фигурантов и сумма в 10 миллионов

14 октября 2026-го исполнится ровно год со дня нападения на Ирину Шевыреву в Казани и начала расследования этого дела. По данным источников «Реального времени», сотрудники СК надеются в пределах этого срока завершить производство по делу.

Сейчас в нем уже больше 25 томов, причем часть фигурантов уже ознакомились с ними на половину либо две трети. Однако цифра не окончательная — например, материалы сегодняшних заседаний по продлению меры пресечения также будут приобщены.

В окончательном обвинении по делу фигурируют два эпизода нападений на супругу Ивана Шевырева, сына татарстанского ВИП-дорожника:

Первый эпизод квалифицирован как покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в составе группы (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 111 УК РФ): по версии следствия, 7 ноября 2024-го на Шевыреву наехал Рафис Султанов на электросамокате. Местом преступления стала территория близ детского сада на улице Баруди, причем цель самокатчику поставили четкую — имитировать случайное ДТП, но с тяжкими последствиями для здоровья женщины.

Наезду предшествовала слежка за будущей жертвой, отмечает один из источников «Реального времени» и подчеркивает — при том наезде Ирина Шевырева фактически не пострадала, однако и за эту попытку последовала щедрая расплата: якобы сотрудник службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Булат Галлямов получил сверху 10 млн рублей, из которых 2 млн рублей передал непосредственному исполнителю-самокатчику Султанову, а где-то по 100 тысяч — соучастникам слежки, в частности Глебу Федюшкову.

Новый фигурант дела Глеб Федюшков (в центре) до задержания работал в ООО «Мосты и дороги». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Федюшков был задержан последним из фигурантов этого дела — в июне 2026-го. При этом еще до избрания меры пресечения его взяли под госзащиту. По данным источников «Реального времени», этот машинист техники из компании «Мосты и дороги» дал изобличающие показания против других и самого себя, признавшись в том, что не только участвовал в слежке, но и подвозил к месту будущего преступления одного из подельников.

Сегодня в суде Федюшков признался судье, что был судим в 15-летнем возрасте, и поддержал ходатайство СК о продлении домашнего ареста на два месяца. По данным «Реального времени», это единственный обвиняемый по «делу Шевыревых», которому силовики инкриминируют лишь первый эпизод неудачного покушения.

Второй эпизод нападения, 14 октября 2025 года, произошел у гимназии №94 Казани — камеры соседних домов зафиксировали, как мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом, нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Видео прибытия на тот момент неизвестного к месту будущего преступления на электровелосипеде и отход этого «велокиллера» также стало доказательством в деле, которое практически сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину.

Задерживали Рафиса Султанова на территории Таджикистана, причем спецслужбы двух государств поставили рекорд по скорости экстрадиции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно обвинению, нападавшим вновь выступил Рафис Султанов, бывший сотрудник МЧС, которому, по одной из версий, обещали заплатить не меньше 40 млн рублей за ликвидацию Шевыревой. По факту дали 900 тысяч рублей, чтобы покинул страну. Напомним, задерживали Султанова на территории Таджикистана, причем спецслужбы двух государств поставили рекорд по скорости экстрадиции, поскольку уже через несколько дней «велокиллер» оказался в СИЗО Казани. В ходе следствия он признал оба эпизода преступлений, а сегодня не возражал и против дальнейшего продления срока ареста.

Вчера суд продлил срок домашнего ареста находящемуся под госзащитой Булату Галлямову, также полностью признавшему вину. В «Волга-Автодоре» он успел отработать девять лет. Под стражей, кроме Султанова, находятся неофициальный сотрудник той же компании Бурихон Хамидов и пенсионер МВД Андрей Черкасин, который некогда числился бенефициаром «Волга-Автодора», а позже возглавлял в компании службу безопасности. Шестым фигурантом этого дела, с учетом Федюшкова, является свекор потерпевшей Станислав Шевырев, ныне числящийся в скромной должности заместителя директора. За время следствия он успел побывать в СИЗО и под домашним арестом, а сегодня ему вновь смягчили меру пресечения.

Уроженец Таджикистана Бурихон Хамидов вину признает частично. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из шестерки фигурантов вину признают Султанов и попавшие под госзащиту Галлямов и Федюшков. Хамидов, как выяснилось на последнем заседании, с обвинением согласен частично, Шевырев его полностью отрицает. Черкасин ранее частично признавал вину, но после предъявления окончательного обвинения от дачи показаний отказался.

По делу задерживали и долгое время подозревали в организации второго нападения супруга пострадавшей Ивана. Поначалу просили его ареста, потом отозвали это ходатайство и избрали подписку о невыезде. А на финише следствия сняли все претензии в его адрес, прекратив преследование.

Почему силовики «оправдали» Шевырева-младшего

С первых дней следствия главным вопросом к силовикам был мотив нападений. С учетом высказанных версий об инициаторах преступления — Шевыревых, отце и сыне, народ гадал — может, потерпевшая потребовала развода на каких-то запредельных условиях, а может, грозилась рассекретить какую-то непубличную информацию о бизнесе семьи и доступе к госконтрактам?

Ивана Шевырева из подозреваемых перевели в свидетели. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ни разу при продлении меры пресечения официальная версия мотива предполагаемого инициатора преступлений не прозвучала. Однако при предъявлении окончательного обвинения его пришлось прописать на бумаге. «Там общие фразы о личной неприязни на протяжении длительного времени и негативном, по мнению старшего поколения, влиянии невестки на сына», — приоткрыл позицию обвинения один из источников «Реального времени». Другой источник поделился информацией — в деле имеются показания и рассекреченные данные о телефонных переговорах членов семьи Шевыревых, из которых следует: родители Ивана Шевырева неоднократно высказывали недовольство поведением его жены Ирины Шевыревой: якобы «взяли девочку» в богатую семью, а та, вместо того чтобы почитать и смотреть старшим в рот, стала пытаться наводить свои порядки.

Говорят, недовольство старшего поколения вызывала позиция снохи по части ее детей — внучек Станислава Шевырева: якобы встреч с ними было меньше, чем хотели бы дедушка с бабушкой. Кроме того, ныне потерпевшую упрекали в том, что и сама не работает, и на мужа оказывает «плохое» влияние, будто бы и он стал ставить семейный бизнес не на первое место. «Ни о каком возможном разводе речь не шла, хотя, возможно, родителям этого хотелось», — подчеркнул собеседник «Реального времени».

Еще одним предметом возмущения, если верить источникам, стала квартира — подарок Шевыревых-старших на свадьбу сыну и его жене, эту недвижимость чета осмелилась продать и купить новую, получше, после чего просто поставила родителей-дарителей перед фактом. Но могли ли подобные внутрисемейные разногласия обернуться заказом на физическую расправу?..

Потерпевшая Ирина Шевырева на старте расследования просила суд за «папу», потом приходить на продления ареста перестала. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заметим, сама потерпевшая показаний против супруга и свекра силовикам не давала. Напротив, заявляла об их непричастности и, толком не долечившись, приходила в суд просить, чтобы Станислава Шевырева освободили из СИЗО, называла его папой. Появлялась она и на заседаниях по продлению меры пресечения, но потом ходить и просить перестала. Это делала ее адвокат Ирина Князева. Хотя сегодня в Советском райсуде не было и ее. Впрочем, слов двух защитников Шевырева-старшего и письма от директора ООО «Волга-Автодор» оказалось достаточно для очередного послабления меры пресечения обвиняемому в двух тяжких преступлениях против личности.

Что касается мотива исполнителей нападений, то таковым силовики считают корысть.

Когда уголовное дело госзаказу не помеха

На практике посадка руководителя коммерческой компании в СИЗО почти гарантированно влечет крах бизнеса — сыплются претензии контрагентов, разворачиваются банкротные процедуры. По «делу Шевыревых» все не так. Компания, где ныне обвиняемый числится заместителем директора Ратмира Нигматуллина, с 14 октября 2025-го заключила 31 госконтракт на общую сумму 7 млрд 36 млн рублей. Из них пять договоров пришлись на конец 2025-го, а 26 были заключены в текущем году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самый крупный контракт, на 1,25 млрд рублей с «Главтатдортрансом», касается ремонта дорог в Казани, в частности участка улицы Журналистов, Сибирского тракта, улиц Советской и Карбышева. Тот же госзаказчик доверил компании обвиняемого ремонт главных транспортных магистралей в Набережных Челнах — проспекта Мира (1,08 млрд рублей), улицы Мусы Джалиля (822,4 млн) и Набережночелнинского проспекта (765,5 млн). Это лишь солидные контракты текущего года.

Заметим, на рынке «Волга-Автодор» работает уже 23 года, работниками в штате официально числятся около 300 человек, по результатам 2025-го компания отчиталась о выручке в 9,4 млрд рублей от продаж при чистой прибыли 43 млн рублей (данные «СПАРК-Интерфакса»).

Продолжает получать контракты, хотя в куда меньших объемах, и компания «СК «Волга-Автодор», в которой Шевырев-старший некогда выступал учредителем и директором. В частности, занимается устройством слоев износа дорожного полотна на ряде участков трассы М-7, проводит реконструкцию улиц в городе Снежинске, восстанавливает сети водоотведения в малых и больших городах республики, а еще строит дороги к земельным участкам многодетных в районах РТ, в том числе в Высокогорском, Тукаевском (микрорайон «Подсолнухи»), Зеленодольском (Осиново) и Альметьевском.

Станислава Шевырева называли неофициальным бенефициаром холдинга. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После ареста Шевырева защита заявляла о целом стройхолдинге «Волга-Автодор», который остался без важного звена управления, тогда как в суде по уголовному делу в отношении Инессы Куляжевой, бывшей жены замглавы исполкома Казани, который является другом Шевырева, сам Станислав Вячеславович на допросе в качестве свидетеля холдинг отрицал.

На одном из заседаний по «делу Шевыревых» от следствия прозвучала фраза, что именно этот фигурант является конечным бенефициаром компании. Но с учетом масштаба контрактов и уровня доверия к «Волга-Автодору» за этой организацией и связанными компаниями могут стоять иные люди, сохранившие влияние даже после тяжких обвинений в адрес Шевырева.

Причем эти влиятельные лица не списали попавшего под уголовку партнера. Как иначе объяснить слаженную отправку писем в Верховный суд Татарстана со стороны главы исполкома Казани, министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, первого зама ГИСУ РТ, руководителей Набережных Челнов, Высокогорского, Тукаевского, Верхнеуслонского, Зеленодольского и Буинского районов и крупных застройщиков, включая «Унистрой» и «Бриз»? Все они еще в 2025-м просили Верховный суд РТ о свободе для Шевырева. А в 2026-м ВИП-фигуранту начали смягчать меру пресечения — сначала в апелляции отпустили под домашний арест, затем в суде заменили его запретом определенных действий.

Представитель СК Айрат Гиниятуллин настаивал на продлении всех ограничений в отношении ВИП-дорожника. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в Советском райсуде следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин просил продлить действие этого запрета еще на два месяца. Указывал, что отменять эту меру нельзя: у Шевырева — обширные связи в правоохранительных и иных органах власти и он может их задействовать для создания помех следствию и даже бегства...

Адвокаты Юрий Некрасов и Ильдар Нуриахметов заявили встречное ходатайство — предложили освободить под подписку о невыезде либо исключить из перечня запрещенных действий телефонные звонки и выход из дома в ночные часы. «С 8 апреля наш подзащитный находится под запретом определенных действий, который предоставляет фактически неограниченные возможности, чтобы скрыться при наличии такого желания», — отмечал Некрасов. Он просил приобщить к материалам ходатайство от директора «Волга-Автодора» Нигматуллина о полноценном возврате подчиненного к работе.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Станислав Шевырев с листа зачитал уже звучавшую не раз речь. Начал с благодарности Верховному суду республики, заметил, что освобождение из СИЗО «позволило немножко прийти в себя», а отмена и домашнего ареста — «начать работать». Правда, по словам ВИП-дорожника, обычный режим работы стройорганизации — 24 часа в сутки.

— Я не скроюсь и не стану препятствовать следствию, — убеждал суд обвиняемый. — Текущая мера не позволяет в полной мере осуществлять мои трудовые обязанности как замдиректора. Прошу дать возможность приносить пользу обществу. Запрет покидать дом с 22 часов негативно сказывается на производстве работ на социально значимых объектах, которыми наша компания занимается фактически круглосуточно... Прошу суд разрешить пользоваться сотовым телефоном без ограничений, так как возникает много вопросов... Хочу заверить — я, как и ранее, не планирую мешать расследованию...

«Вы своевременно являетесь по вызовам следователя?» — поинтересовался судья Марс Ганеев. «Конечно», — заверил обвиняемый. «Задержек не было никаких?» — уточнил председательствующий у Шевырева, а не у самого следователя. Ответ был вновь отрицательным.

Советский райсуд отпустил Шевырева на ночные работы. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аргумент об отсутствии нарушений в ходе ранее избранных мер пресечения судья Ганеев и положил в основу своего решения о смягчении установленного запрета. Он отклонил ходатайство защиты о полной отмене судебной меры пресечения, но новый запрет определенных действий избрал без ограничивающего конституционные права фигуранта запрета на выход из жилища в определенные часы.

Иначе говоря, суд отпустил Шевырева на ночные работы, но при этом сохранил действие запрета на произвольные телефонные звонки. Новая редакция меры пресечения — если ни одна из сторон не будет ее оспаривать — является бессрочной. В отсутствие пункта, затрагивающего конституционные права, продлевать ее не нужно.

Андрея Черкасина вернули из СИЗО Мензелинска, он рвется на СВО. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем возможность свободно передвигаться днем и ночью Шевырева все еще ограничена пределами Казани. На выезд за пределы города требуется согласие следователя. Так что контролировать работы по миллиардным дорожным контрактам в Челнах обвиняемый пока не сможет.

По существу обвинений этот фигурант в суде не сказал ни слова. Претензии силовиков он не признает.

Как Черкасин подписал контракт на СВО и остался в СИЗО

На заседании суда по продлению ареста бывшему главе службы безопасности и бывшему бенефициару «Волга-Автодора» прозвучала сенсационная новость — 29 июля руководитель следственной группы по «делу Шевыревых» Салават Мифтахутдинов удовлетворил ходатайство начальника отдела пункта отбора на контрактную службу в отношении Андрея Черкасина.

Контракт на СВО Черкасин со своей стороны подписал в СИЗО еще в марте этого года, однако военные поставить подпись на этом документе не могли — требовалось добро от следствия. Первое ходатайство в адрес Следкома обернулось постановлением об отказе за подписью того же Мифтахутдинова. Адвокат обвиняемого оспорил постановление — райсуд встал на сторону следствия, но Верховный суд РТ в первой декаде июля с этим не согласился и признал незаконными действия представителя СК. В результате руководитель 1-го отдела Следкома отменил отказное постановление, а руководитель следственной группы вынес новое — в пользу Черкасина.

Правда, новым постановлением следствие удовлетворило лишь часть ходатайства со стороны военных. Без двух важных пунктов, делающих отправку на СВО невозможной.

Адвокат Губаев просил освободить клиента под домашний арест. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вам известно, когда будет приостановлено расследование [в отношении моего подзащитного] и Черкасин будет освобожден из-под стражи? — спрашивал сегодня адвокат Руслан Губаев у следователя Айрата Гиниятуллина.

— В настоящее время выполняются требования статьи 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемых с материалами и вещдоками по уголовному делу). После этого следователь примет решение, — отвечал представитель СК.

Губаев просил суд освободить Черкасина под домашний арест. Он указывал: поскольку все доказательства собраны, повлиять на ход следствия его клиент уже не может. Обвиняемый по фабуле дела высказываться не стал, заметив, что это продление уже пятое и все слова сказаны: «У меня одна просьба — чтобы я убыл на фронт, а перед этим побыл с семьей».

Будет ли подано ходатайство о суде присяжных — пока остается гадать. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры района Динара Хисамутдинова на всех заседаниях по этому делу полностью поддерживала ходатайства следователя.

После заседания адвокат Губаев в разговоре с журналистом «Реального времени» не исключил, что на суде будет заявлено ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных. Намерен ли подать такое ходатайство сам Черкасин, если не удастся уйти на СВО, либо такой сценарий обдумывает защита Шевырева, осталось неясным.