В Кремле заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к подписанию договоренностей

Украина и Россия пока не близки к подписанию договоренностей. Работа продолжается, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Работа продолжается — когда будет прогресс, мы сообщим, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: посольство России в Белоруссии

Делегация РФ на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, однако украинская сторона не показывает такого рвения. Также Песков заявил, что в планах у президента России Владимира Путина нет поездки в зону проведения операции ВС РФ на Украине и встречи с бойцами в госпиталях, пишет ТАСС.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть от готовности Киева выполнить требования России.



Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский вчера рассказал, что переговоры России и Украины идут тяжело и медленно. По его словам, «буквально каждая цифра, каждая буква в договорах» обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью.



Татьяна Леухина