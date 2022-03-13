ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, есть погибшие

Фото: кадр видео

При отступлении из Волновахи украинские войска обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами. До этого ВСУ вели огонь по бойцам ДНР из здания и двора этой больницы. Уходя, они заминировали корпуса, сообщает «РИА Новости».



Последствия обстрела сняли на видео: здание Центральной больницы сильно повреждено, часть стен обрушилась, выбиты стекла на трех этажах. На площади перед больницей обнаружили как минимум шесть тел мирных жителей, подсчет еще ведется, поскольку завалы пока не разбирались.

Главный врач больницы Виктор Саранов рассказал, что танки стояли прямо во дворе. По его словам, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по мобильным телефонам.

— Люди поднимались повыше, разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была, у нас в трех местах, где люди разговаривали — туда и прилетало, — сказал он.

Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. За время, пока они скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев, сообщил один из работников больницы.

Войска ДНР обнаружили в больнице британские ПТРК NLAW, предназначенные для поражения различных видов бронетехники, в том числе танков. Там же были найдены укупорочные ящики и «цинки» под 30-миллиметровые гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатометов серии АГС. На этих деревянных ящиках и металлических коробках нанесена англоязычная маркировка. Боеприпасы помечены также как IO-30 — под таким названием их выпускают болгарские компании, сообщил корреспондент.

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Маргарита Головатенко