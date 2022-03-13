Слуцкий заявил о существенном прогрессе в российско-украинских переговорах

Член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о существенном продвижении в переговорах между РФ и Украиной в сравнении с началом процесса. Об этом сообщает RT.

По его словам, такой прогресс в самые ближайшие дни может перерасти в единую позицию обеих делегаций, а также в документы для подписания.

Сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, также находящийся в украинской делегации на переговорах с Россией, высказал мнение, что обе стороны подходят к компромиссу.

Фото: посольство России в Белоруссии

Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не отрицали возможности встречи Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Нужно только предварительно понять, что войдет в ее повестку и какой результат от нее ожидается.



Дарья Акимова