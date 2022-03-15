Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с РФ может быть достигнуто не позднее мая
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович оценил сроки мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, оно может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самым поздним сроком он назвал май.
«Я думаю, что не позднее начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. <…> Сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — приводит «РИА Новости» его слова.
По итогам четвертого раунда переговоров РФ и Украины в режиме видеоконференцсвязи в понедельник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.
Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что российско-украинские переговоры проходят ежедневно в видеоформате. По его словам, данный формат значительно экономит время и средства. Мединский отметил, что обсуждения проходят без выходных.
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комментарии
Провести спецоперацию БЫСТРО и РЕШИТЕЛЬНО по-суворовски ! Время играет на руку марионеточно-фашистской хунты, которая пойдет на любые преступления во время своей агонии, чтобы столкнуть Россию с НАТО.
Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !