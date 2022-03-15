Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с РФ может быть достигнуто не позднее мая

07:57, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Советник главы офиса Зеленского: мирное соглашение с РФ может быть достигнуто не позднее мая
Фото: посольство России в Белоруссии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович оценил сроки мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, оно может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самым поздним сроком он назвал май.

«Я думаю, что не позднее начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. <…> Сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — приводит «РИА Новости» его слова.

По итогам четвертого раунда переговоров РФ и Украины в режиме видеоконференцсвязи в понедельник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что российско-украинские переговоры проходят ежедневно в видеоформате. По его словам, данный формат значительно экономит время и средства. Мединский отметил, что обсуждения проходят без выходных.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    «Важнейшим из искусств для нас является кино» (В.И.Ленин).Выходка в эфире - это глумление над памятью тех, кто погиб и погибает в ходе спецоперации по освобождению Украины от бандеровских палачей, это настоящее издевательство над болью их родственников, из среды которых могут появиться Колоевы, если государство не воздаст "по заслугам" моральным уродам. К сожалению, госпропаганда во время проведения спецоперации организована неправильно: в передачах "60 минут", "Время покажет", "Большая игра", "Вечер с Соловьевым", показывают комментарии главарей нациков, выступления марионетозеленского. И все это ложится на "благодатную почву" малообразованных, оболваненных нациками, людей, дает им моральную силу. Такое даже представить невозможно во время Великой Отечественной войны, чтобы давали комментарии гитлерят.
    Провести спецоперацию БЫСТРО и РЕШИТЕЛЬНО по-суворовски ! Время играет на руку марионеточно-фашистской хунты, которая пойдет на любые преступления во время своей агонии, чтобы столкнуть Россию с НАТО.
    Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также