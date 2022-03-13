В Турции заявили, что не будут присоединяться к санкциям Запада против России

Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России, о соответствующем решении заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— Позиция Турции предельно ясна: санкции против России не решат проблемы, — заявил глава МИД Турции, об этом информирует «РИА Новости».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с главами МИД Украины и Турции заявлял, что Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций.

— Я вас уверяю, мы справимся, но будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада, — отметил он.

Маргарита Головатенко