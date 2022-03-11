Добровольцев из России направлять на Украину не планируется — Кремль
Укрепление Россией западных рубежей не связано с закрытием границы, заверили в Кремле
Российских добровольцев не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, — пояснил представитель Кремля.
Также, по словам Пескова, поручение Путина подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ, не связано с закрытием границы.
Вновь было сказано и о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: этого никто не исключает, концептуально она возможна, но для начала переговорщики должны выполнить свою часть работы.
«Настоящему русскому не стыдно, что он русский»
Не обошел стороной пресс-секретарь президента РФ и нововведение Meta, касающееся снятия запрета на призывы к насилию против российских военных в своих социальных сетях Facebook и Instagram. В ряде западных стран высока атмосфера ненависти к русским, констатировал Песков, добавив, что россияне должны быть начеку и проявлять осторожность.
«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, если кто-то так говорит, то, значит, он не русский, и к нему нет никаких претензий, он не с нами», — сказал представитель Кремля.
Информацию о том, что Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против россиян, нужно проверить, и если это так — необходимо решительно пресечь их деятельность, передает «РИА Новости» слова Пескова.
У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов в рублях
Также в Кремле заверили, что в России нет условий для дефолта.
— Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности наличия необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно, — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ считает, что санкционные устремления США против России могут продолжаться еще долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от спецоперации на Украине.
Хронология военной операции РФ, последствия и реакция — в материале «Реального времени».
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