Добровольцев из России направлять на Украину не планируется — Кремль

Укрепление Россией западных рубежей не связано с закрытием границы, заверили в Кремле

Российских добровольцев не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, — пояснил представитель Кремля.

Также, по словам Пескова, поручение Путина подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ, не связано с закрытием границы.

Фото: kremlin.ru

Вновь было сказано и о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: этого никто не исключает, концептуально она возможна, но для начала переговорщики должны выполнить свою часть работы.

«Настоящему русскому не стыдно, что он русский»

Не обошел стороной пресс-секретарь президента РФ и нововведение Meta, касающееся снятия запрета на призывы к насилию против российских военных в своих социальных сетях Facebook и Instagram. В ряде западных стран высока атмосфера ненависти к русским, констатировал Песков, добавив, что россияне должны быть начеку и проявлять осторожность.

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, если кто-то так говорит, то, значит, он не русский, и к нему нет никаких претензий, он не с нами», — сказал представитель Кремля.





Фото: flickr.com

Информацию о том, что Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию против россиян, нужно проверить, и если это так — необходимо решительно пресечь их деятельность, передает «РИА Новости» слова Пескова.

У России есть запас прочности для выплаты внешних долгов в рублях

Также в Кремле заверили, что в России нет условий для дефолта.

— Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности наличия необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно, — отметил Песков.



Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ считает, что санкционные устремления США против России могут продолжаться еще долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от спецоперации на Украине.

Хронология военной операции РФ, последствия и реакция — в материале «Реального времени».