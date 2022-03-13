Песков не исключил возможности встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никогда не отрицали возможности встречи Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, при этом Кремль предварительно хотел бы понять, что войдет в повестку встречи и какой результат от нее ожидается. Он добавил, что для этого ведется работа российской и украинской делегаций, которую со стороны РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Песков отметил, что о ее результатах пока говорить преждевременно.

Сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин в ходе телефонных переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом упомянул, что не против встречи с Зеленским.

Фото: kremlin.ru

10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским. Он отметил, что переговоры двух президентов не должны быть «встречей ради встречи».



Дарья Акимова