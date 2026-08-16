В Подмосковье обрушился склад медикаментов после атаки БПЛА
К ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники
Склад с медикаментами обрушился в подмосковном Домодедове. Об этом в своих соцсетях сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева, озвучивая последствия отражения атаки БПЛА на Московскую область.
Площадь обрушения склада с медикаментами составила 56 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники.
Ранее сообщалось о пожаре на территории ПЛК «Северное Домодедово», возгорание удалось локализовать.
Сегодня ночью Московская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал о возгорании склада Wildberries в подмосковном Коледино.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».