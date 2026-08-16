В Подмосковье обрушился склад медикаментов после атаки БПЛА

К ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники

Фото: Максим Платонов

Склад с медикаментами обрушился в подмосковном Домодедове. Об этом в своих соцсетях сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева, озвучивая последствия отражения атаки БПЛА на Московскую область.

Площадь обрушения склада с медикаментами составила 56 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники.

Ранее сообщалось о пожаре на территории ПЛК «Северное Домодедово», возгорание удалось локализовать.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сегодня ночью Московская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал о возгорании склада Wildberries в подмосковном Коледино.

Зульфат Шафигуллин