В Нижнекамске в результате ДТП погиб подросток, катавшийся на питбайке

18-летняя пассажирка госпитализирована

Вечером 19 августа в Нижнекамске в результате ДТП погиб 17-летний подросток, катавшийся на питбайке. Трагедия произошла в поселке Красный Ключ, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.

— По предварительным данным, 19 августа 2026 года около 21:00 17-летний подросток, управляя питбайком, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на улице Советская в поселке Красный Ключ, — говорится в публикации.

Несовершеннолетний получил травмы, не совместимые с жизнью. 18-летняя пассажирка госпитализирована.



Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Процессуальная проверка взята на контроль.

В июле в Казани 16-летний водитель питбайка наехал на сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от патруля. Подростка задержали.

Галия Гарифуллина