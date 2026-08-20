В Нижнекамске в результате ДТП погиб подросток, катавшийся на питбайке
18-летняя пассажирка госпитализирована
Вечером 19 августа в Нижнекамске в результате ДТП погиб 17-летний подросток, катавшийся на питбайке. Трагедия произошла в поселке Красный Ключ, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.
— По предварительным данным, 19 августа 2026 года около 21:00 17-летний подросток, управляя питбайком, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на улице Советская в поселке Красный Ключ, — говорится в публикации.
Несовершеннолетний получил травмы, не совместимые с жизнью. 18-летняя пассажирка госпитализирована.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Процессуальная проверка взята на контроль.
В июле в Казани 16-летний водитель питбайка наехал на сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от патруля. Подростка задержали.
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