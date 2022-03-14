Зеленский заявил, что задача переговоров с Россией — добиться встречи с Путиным

Представители Киева на переговорах должны приложить все усилия для того, чтобы организовать встречу лидеров Украины и России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.



— У нашей делегации есть четкое задание — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди, — приводит его слова ТАСС.

Также Зеленский озвучил цель украинской стороны на переговорах:

— И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас <…> чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии.

Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что российско-украинские переговоры состоятся сегодня, 14 марта. В частности, будут подведены предварительные итоги. Подоляк отметил, что обсуждение продолжается нон-стоп в формате видеоконференций.

Ранее проведение российско-украинских переговоров анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Маргарита Головатенко