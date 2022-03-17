При проведении спецоперации на Украине погиб лейтенант из Кукмора

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Кукмора — 24-летний лейтенант Айнур Измайлов, занимавший должность командира танкового взвода танковой роты, сообщает «Хезмет даны» («Трудовая слава»).



Семью погибшего посетили военный комиссар района, заместитель руководителя городского исполкома. Они выразили соболезнования от лица министра обороны.

Сегодня стало известно, что в ходе специальной операции на Украине погиб 21-летний солдат-контрактник из Набережных Челнов Артур Шарафеев. За мужество и отвагу Шарафеева посмертно представили к награждению орденом Мужества.

Во вторник стало известно, что в ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец Татарстана лейтенант Александр Осипов.

До этого во время спецоперации погиб 22-летний уроженец Кукморского района Ильнур Гайфутдинов. Он был рядовым контрактной службы, фельдшером медицинской роты.

Также на Украине погиб уроженец Чистопольского района, младший сержант Семен Соловьев. В последние годы он проживал с семьей в Алуште. Вместе с супругой Соловьев воспитывал троих детей.

Маргарита Головатенко