Минобороны России: гражданское население Украины вынуждено выживать в нечеловеческих условиях

«Как потом здесь будут проживать люди?»

Гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов, констатировали сегодня в Минобороны России. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения.

— Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города, — рассказал Мизинцев.

По его словам, власти Украины не интересует, «как потом здесь будут проживать люди».

— В результате этих преступных и предательских, в первую очередь по отношению к своему собственному народу, действий украинских властей гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов, — отметил генерал-полковник.

Фото: function.mil.ru

Мизинцев отметил — официальный Киев знает истинное положение дел и продолжает через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий ВС РФ.



Как сообщил генерал-полковник, в том же Мариуполе украинские неонацисты провели мародерский рейд по жилым домам, расстреляв граждан. Все попытки через официальные власти Украины заставить боевиков в городе пропустить колонну автобусов, готовых эвакуировать мирное население, не увенчались успехом.

— Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали мишенями для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы, — заявил начальник Национального центра управления обороной России.

ВС РФ призывают жителей Украины скрывать контакты с Россией

Тем временем число желающих эвакуироваться из Украины в Россию растет — за сутки оно увеличилось почти на 20 тыс. человек и составляет свыше 2,6 млн граждан.



На сегодня в заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6 900 граждан из 16 иностранных государств. В ВС РФ призывают жителей Украины скрывать контакты с Россией, чтобы избежать расправы.

Также официальный Киев продолжает нарушать договоренности по гуманитарным коридорам.

— Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось, — сказал Мизинцев.

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